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Ekonomi

KAGİDER'E YENİ BAŞKAN İSTANBUL (A.A)

23 Aralık 2010 15:43

-KAGİDER'E YENİ BAŞKAN İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Türkiye Kadın Girişimciler Derneğinin (KAGİDER) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Bil oldu.  KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, KAGİDER eski Yönetim Kurulu Başkanı Gülseren Onanç'ın CHP Parti Meclisi'ne seçilmesi ve derneğin tarafsızlığını koruması amacıyla 20 Aralık 2010 tarihinde Başkanlık ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmasının ardından, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dilek Bil oy birliği ile getirildi.  Dilek Bil'den boşalan Başkan Yardımcılığı görevine, Yönetim Kurulu üyesi Gülden Türktan, Gülseren Onanç'tan boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine ise yedek üye çağrı usulüne uygun olarak Berna Akyıldız seçildi.

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