Kagider: Enflasyonla mücadele sürecinde her türlü desteği vermeye hazırız

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (Kagider), enflasyonla mücadele sürecinde \"her türlü desteği vermeye hazır olduğunu\" duyurdu.

Kagider\'den yapılan açıklamada şu konuların altı çizildi:

\"Döviz kurlarındaki hareketlilik ve ardından enflasyon oranlarındaki artışla devam eden zorlu sürecin en kısa sürede sona ermesi için özel sektör, kamu ve STK’lar olarak ele ele vermemiz gerekiyor.

\"Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) enflasyonla mücadele sürecinde devletimizin yanında olarak her türlü desteği vermeye hazırdır.

\"Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz takdirde en kısa sürede ekonomimizin hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz. Değerli kamuoyunun bilgisine sunarız.\"

