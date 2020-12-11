Kaftancıoğlu: Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur, ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti içindeki taciz ve cinsel istismarla ilgili işlem yapmadığı eleştirilerine, "Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur, ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü?" yanıtını verdi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Kaftancıoğlu, "Maltepe Olayı: Bu olay 20 Kasım'da oluyor. Mağdur bir hafta kimseyle paylaşmıyor. Cesaretli ve doğru bir şey yaparak, şikayet ediyor. Aynı gün şüpheli gözaltına alınıyor. Bir gün sonra, 28 Kasım'da haberdar olduk. İlçe başkanım aradı. Ben anında talimat verdim. İlçe başkanı yönetimi acil topladı. U.K.'nin kesin ihraçla dosyası oluşturuldu. 29 Kasım'da il yönetimini topladım ve U.K.'yi disipline sevk ettik. Pandemiden ötürü imzalar eksik kaldı. 1 Aralık'ta imzaları tamamladık. Aynı gün Disiplin Kurulu, bu kişiyi partiden attı. Normalde, ihraçta üç gün bekleme süresi vardır. Onu da beklemedim. Bu süreç partide görülmemiş bir hızla gerçekleşti. Mağdurdan haber geldi. Ailesinin haberi olmadığını ifade etti. Maddi ve manevi olarak yanında olduğumuzu ve sanığın ceza alması için elimizden geleni yapacağımızı söyledik." dedi.

Kafatncıoğlu, "Ümraniye Olayı: Mağdur ilkin bana geldi. ‘Hemen yargıya başvurman lazım. Destek istersen yanında olacağız' dedim. Gençlik kolları başkanını çağırdım. ‘Bunları yapmadım' dedi ve dava açacağını söyledi. ‘Bu iddialar varken, görevde kalamazsın. Ya istifa et ya da seni görevden alacağım' dedim. İstifa etti. ‘Haklısınız. Böyle olmadığını ispat edeceğim' dedi." ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, istismarın örtüldüğü iddiasına tepki göstererek, “Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur? Ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü. Binde bir bile ihmalimiz olsa söylerim” değerlendirmesini yaptı.