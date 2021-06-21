CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Siyasetin görevi çocuklarımızın ihtiyacı olan yeşil alanını artırmaktır, yok etmek değil

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Siyasetin görevi çocuklarımızın ihtiyacı olan yeşil alanını artırmaktır, yok etmek değil" dedi.

İstanbul'un Esenler ilçesinin 60 bin nüfuslu Oruç Reis Mahallesi’ndeki tek çocuk parkı, tek deprem toplanma alanı ve tek yeşil alan olan bölgenin yıkılmasına karşı çıkan çevre sakinleriyle bir araya geldi.

Esenler Belediyesi tarafından, sabaha karşı yıkımına başlanan çocuk parkı, deprem toplanma alanı ve yeşil alan olarak kullanılan bölgeye giden Kaftancıoğlu "Siyasetin görevi çocuklarımızı ihtiyacı olan yeşil alanını artırmaktır, yok etmek değil. Evet, İstanbul'da bir deprem gerçekliği var. Kentsel dönüşüme ihtiyacı var mı? Var. Sizlerin güvenli evlerde olabildiğince en uygun koşullarda yaşamaya hakkınız var mı? Var. Ancak bunu yaparken planlı programlı, sizleri de dinleyen, sizlerin de fikrini alan, yeşil alanı yok ederek değil, daha fazla yeşil alanı aynı bölgede oluşturarak bütünlüklü bir şekilde yapılır" açıklamasını yaptı.

“Bu park bozulsun istemiyoruz; çocuklarımız için, geleceğimiz için"

Kaftancıoğlu'yla konuşan sakinler, şikâyetlerini dile getirdi:

“Bu park bozulsun istemiyoruz; çocuklarımız için, geleceğimiz için. Allah korusun bir deprem olsa çocuklarımız nereye kaçacak? O binaların içinde mi kalacağız? Çocuklar akşamdan beridir ağlıyorlar parkımız bozuldu diye"

“Biz burada güneş alıyoruz çocuklarımız burada oyun oynuyor. Geldik 70-80 yaşına. Biz nereye gidelim? Allah’larından bulsunlar. Burada 181 ağaç var nasıl kesecekler bunca ağacı?’’

Kentsel dönüşüm yapılırken, bölgedeki vatandaşın menfaatinin ve doğaya karşı duyarlılığın göz önünde tutulması gerektiğini vurgulayan Kaftancıoğlu "Bu 200’e yakın ağacı yok etmeden, sizleri de güvenli yaşayacağınız konutlara geçirmenin yolunu hep birlikte bulmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" ifadesini kullandı.