Kaftancıoğlu: Riskli yapıların olduğu bölge değil, boş araziler "riskli alan" ilan edildi

Ümraniye İlçesinde bölgenin plansız kalmaması için 7 milyon 150 bin metrekare alan Kasım 2017 tarihinde Ümraniye Belediye Meclisi’nde oy birliği ile onaylanmıştı. 4 Kasım 2020 tarihli 31294 sayılı Resmi Gazete ilanında yayımlanan 3164 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile sadece 104 yapı, 218 bağımsız birimin yer aldığı 62 dönümlük kısmı riskli alan ilan edildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, küçük bir bölümü riskli alan ilan edilen Elmalıkent Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

"Vatandaşın sorununu çözmek yerine deprem bahanesiyle ranta açılıyor"

Küçük bir kısmı riskli alan ilan edilen Elmalıkent Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile görüşen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Vatandaşın mülkiyet ve deprem sorununa çözüm bulmak yerine depremi gerekçe göstererek yeni rant yaratmaya ve Ümraniye’nin kalan yeşil alanlarını yok etmeye dönük bir karar olduğu aşikardır” dedi.

Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Bugün Belediye Meclis üyelerimizle yaptığımız mahalle ziyaretinde bir kez daha gördük ki vatandaşı düşünüyoruz diyenler Ümraniye’de diğer alanlarda riskli olduğu raporlarla sabit yapılarda her gece korkuyla uyuyan vatandaşların olası bir depremde kendilerine mezar olacağı bilinen yapılarına dair hiçbir şey yapılmıyor. Özellikle bu alanın riskli ilan edilmesi iktidarın ve Ümraniye Belediyesinin niyetinin ne olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor”

‘’Burayı AKP iktidarı dönüştürmeye çalışıyor’’

Konumu itibariyle ranta açılması açısından ideal bir nokta olarak görülen ve riskli alan ilan edilerek ranta açılması için zemin hazırlanan Elmalıkent Mahallesi’nde CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na mağduriyetlerini aktaran bir mahalle sakini; ‘’Burayı AKP iktidarı dönüştürmeye çalışıyor. Boş arsaları riskli alan ilan ediyor” dedi.

Riskli alan ilan edilmeyen bölgeyi gösteren mahalle sakini “Üsküdarlar Sitesi var şurada, ayakta zor duruyor. Ben buraya geleli 25 yıl oldu. 25 yıldır yıkık vaziyette. Tayyip Erdoğan’ın bizzat belediye başkanlığı döneminde yapılaştı” dedikten sonra riskli alan ilan edilen bölge ile alakalı “önce buraya girmek istiyorlar. Böl, parçala olayı bu mahallede de var yani. Dağıtayım, böleyim, parçalayayım, yok olsunlar yani’’ diyerek konuştu. Kaftancıoğlu ise meclis üyeleri ve yöneticileriyle birlikte konunun takipçisi olacaklarını belirterek şunları söyledi; ‘’doğru olanın hep beraber arkasında duracağız ve anlatacağız. Vatandaş depremde, yaşarken, barınmada daha iyi koşullara nasıl sahip olur bunun mücadelesini vereceğiz. Bu niyetle bu işe yaklaşmazsanız işte böyle yeşil alanları riskli alan ilan edip konut yapılır’’ dedi.

"Çözüm bütünlüklü ve merkezine rantı koymayan bir anlayışla mümkün"

Kaftancıoğlu “İstanbul’un deprem problemini ve İstanbulluların mülkiyet sorununu çözmek bütünlüklü bir bakışı ve merkezine rantı koymayan bir anlayışı gerektirir. Bütünlüklü bir kentsel yenilenmede yerel yönetimler, merkezi yönetim ve mülkiyet sorunu yaşayan vatandaşların bir araya gelerek sorunu çözmeleri gerekir. Biz biliyoruz ki İstanbul’da vatandaşın mülkiyet sorunu çözülebilir, depremdeki olası riskler azaltılabilir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakışımız vatandaşı mağdur etmeden mülkiyet ve barınma sorunlarının yerinde dönüşümle çözüme kavuşması yönündedir” dedi.

CHP meclis grubunun önergeleri reddedildi

Ümraniye CHP Belediye Meclis Grubu, usule dair eksikliklerin acilen giderilip bölgenin imar planından yoksun kalmaması için Temmuz 2020 ve Eylül 2020 tarihlerindeki Belediye Meclislerinde Ümraniye Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin bir kısmına ilişkin uygulama imar planı konulu gündem önergeleri vermiş ve verilen önergeler AKP Grubu tarafından reddedilmişti.