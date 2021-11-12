CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Pandemi süreci nasıl yönetilir bilinmesine rağmen yapılmıyor olması aslında siyasi bir tercih" değerlendirmesini yaptı.

CHP İstanbul Başkanlığı “3600 ek gösterge” çalışmaları kapsamında İstanbul’daki tüm aile sağlığı merkezlerini ziyaret edecek. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da pandemi sürecini sağlık çalışanları ile değerlendirmek, sağlık çalışanlarının ve Aile Sağlığı Merkezlerinin sorunlarını dinlemek üzere Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti.



Ziyarete CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş, CHP İstanbul İl Sağlık Komisyonu başkanı Dt. Ahmet Gürbüz ve komisyon üyeleri de katıldı. Ziyarette konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, iktidarın sorunun merkezine insanı koymadığını ve çok fazla sayıda ölümlerin önüne geçilebilmesinin sağlık çalışanlarının yüksek gayreti sayesinde olduğunu kaydetti. Ayrıca; “Pandemi süreçlerini, bilimsel yaklaşım, bilimsel, tarih, süreç nasıl yönetir, bilinmesine rağmen yapılmıyor olması aslında siyasi bir tercih. Biz aslında o siyasi tercihi, bugün bu tercihle yöneten değiştiğinde doktorların yaşadığı, sağlık çalışanlarının yaşadığı bütün sorunlar birdenbire sihirli değnekle değil ama zaman içinde düzgün bir planlama ve süreçle yoluna koyulabilir. Hem bir siyasetçi olarak hem bir hekim olarak söyleyebileceğim ve beni geleceğe dair umutlandıran tek şey bu. Sorunları nasıl çözüleceğini biliyoruz.” dedi.

‘’Her gün bir uçak düşürüyoruz"



Hali hazırda pandemi süreciyle alakalı değerlendirmelerin de yapıldığı ziyarette, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç şunları söyledi:

‘’Her gün bir uçak düşürüyoruz. Bir uçak düşse bir ayın yankısı olur ama her gün bir uçak düşürüyoruz. Hiç yankı yok. Bir şey yok. Tepki yok. Vatandaşta bir kanıksama var. Zaten bakanlığın da istediği bu. Vatandaş bunu kanıksasın. Ses çıkartmasın, tepki vermesin. Şu anda sabit, o da sabit nasıl oluyor bilmiyoruz. Neredeyse iki aydır hep otuz bin vakalarda, yirmi sekiz bin, otuz bin, vefatlar yüz yetmiş iki yüz, iki yüz yirmi o civarlarda hiç oynamıyor. Yükselmiyor, düşmüyor. Yani tabii vefatların baştan beri, bir buçuk yıldır biz o konuda TTB olarak da İBB'de de zaten çalışmalar yapıldı. Gerçek rakamlar olmadığına inanıyoruz. Gerçek rakamlar onun en az iki, iki buçuk misli vefat sayıları. Vakalarında nasıl toplandığını bilmiyoruz. Bakanlık bazen gerçekten iki sayıyı toplayamıyor. Bazı tablolarda bile, toplamalarda bile hata yapan bir bakanlık var. Verileri bilmiyoruz, gerçek veriler ne oldu ne bitti. Kör dalış böyle uğraşıyoruz.’’



CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun ziyareti sırasında konuşan Aile Hekimi Emrah Kırımlı ‘’Biz cebimizden iki yüz elli lira verip paket maske aldık kendimizi koruyalım diye. Mart'ta salgın rehberleri çıktı. Aile Sağlığı Merkezi’nin nasıl çalışacağına dair rehberi Haziran’da yayınladılar. ‘Her yere randevusuz çalışabilirsiniz’ dendi. İnsanlar ‘ben Covid değilim’ diyor ve ona dair bir garanti istiyor. Siz bir risk gördüğünüz zaman, söylediğiniz zaman böyle bir çatışma oluyor. Soruşturma geçiren arkadaşlarımız oldu.” diye konuştu.

"Asgari ücretin altında maaş alan doktor var"



Bakanlığın insan gücüne destek olmadığını ve ekiplerinin dar olduğunu belirten bir Aile Hekimi de şunları söyledi, “Asgari ücretin altında maaş alan doktor var diyoruz. Gerçekten de var yani. Bordosu iki bin yedi yüz liraydı haziran ayında. Çünkü raporlu olduğu için maaşı kesildi. Bunu topluma anlatmak da kolay olmuyor. Kimseye anlatmak da kolay olmuyor.” dedi. Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan ebe ve hemşirelerinde aynı maddi sıkıntılar içinde olduğunu belirten Aile Hekimi; “Siyasiler ‘dört bin lira asgari ücret olsun’ diyor. Onun altında maaş alan ebe, hemşire o kadar çok ki Türkiye’de. Yani bir sorduk arkadaşlara, bordronuzu gönderin diye üç bin, üç bin beş yüz. Eğer iki bin üç yüz, iki bin dört yüz. Yani bir insana siz geçinin, çocuğunuzu okutun ve bir sağlık çalışanı olarak hayatını sürdürün diyorsunuz.”