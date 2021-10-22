Kaftancıoğlu'nun yargılandığı, Altun'un evinin fotoğraflanması davası ertelendi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un vakıf arazisinde izinsiz inşaat gerçekleştirdiği iddiasının fotoğraflanmasıyla ilgili hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun duruşması ertelendi.

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Canan Kaftancıoğlu ile avukatları katıldı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı.

Kaftancıoğlu, emniyetteki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Her ne kadar 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan kamu davası açılmışsa da dava konusuna konu olan fotoğrafın incelenmesinde ortada herhangi bir özel hayatın bahsedilemeyeceği açıktır" dedi.

Kaftancıoğlu, "İddianamede belirtildiği şekilde her ne kadar özel hayatın gizliliğini ihlal ettirmeye azmettirme nedeniyle cezalandırılmam istenmişse de CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'a müştekinin evinin fotoğraflarının çekilmesi hususunda bir talimatım yoktur. Ben müştekinin nerede oturduğunu dahi bilmem" ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu şikâyetten vazgeçme olursa kabul edeceğini ve suçsuz olduğunu dile getirerek beraatini talep etti.

Kaftancıoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, dava dosyasında atılı suça ilişkin herhangi bir kanıt olmadığını söyleyerek, daha önce Başsavcılığın takipsizlik kararı verdiğini hatırlattı. Avukat Demir, Kaftancıoğlu'nun beraat etmesini talep ederken Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de aynı olaya ilişkin yargılama yapıldığına değinerek dava dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Şikâyetçi avukatı Abdulmelik Yavaşçı ise “Sanık her ne kadar talimatı olmadığını beyan etmişse de dosyaya sunacağımız flaş bellekteki görüntülerde görüleceği üzere verdiği talimat hem sanık tarafından hem de talimatı verdiği Suat Özçağdaş tarafından defalarca ikrar edilmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme duruşmaya gelmeyen 2 tanık hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Mahkeme Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirilmesi hususunda yazılan müzekkereye de cevap verilmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’taki vakıf arazisinde izinsiz inşaat gerçekleştirdiği iddiasının ardından konuyu gündeme getiren Cumhuriyet gazetesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. (DHA)