Kaftancıoğlu'ndan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı'nın Erdoğan'a hakaretten tutuklanmasına tepki: Yargı, halkın iktidarında yeniden bağımsızlığına kavuşacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 yaşındaki CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklanmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Siyasallaştırılmış ve araçsallaştırılmış yargı halkın iktidarında yeniden bağımsızlığına kavuşacak." dedi.

Kaftancıoğlu, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"CHP Genel Başkanına yumruk atanın serbest, AKP Genel Başkanına hakaret edenin ya da etmeyenin tutuklu olduğu siyasallaştırılmış ve araçsallaştırılmış yargı halkın iktidarında yeniden bağımsızlığına kavuşacak.. Bu sayede hukuka güven yeniden tesis edilecek göreceksiniz!"

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