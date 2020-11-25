Kaftancıoğlu'ndan Ceren Özdemir Sanat Bursu'na destek çağrısı

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, 3 Aralık 2019 tarihinde katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in anısını yaşatmanın yanı sıra sanat eğitimi gören genç kadınları destekleme amacıyla ‘’Ceren Özdemir Sanat Bursu ve Desktek Koşusu’’ kampanyasını oluşturdu. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi kız öğrencilerine dağıtılacak öğrenim bursuna CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medyada yayınladığı paylaşımla destek ve katılım çağrısında bulundu. Twitter hesabında yayınladığı videoda CHP’li Kaftancıoğlu, ‘’Adımlarımı Ceren Özdemir Sanat Bursu için atıyor, genç kızlarımızın güçlenmesine ve okumasını destek oluyorum. Gelin hep birlikte adımlarımızı çoğaltalım’’ dedi.



Ceren Özdemir’in 4 Şubat 2019 tarihinde günlüğüne yazdığı kültür ve sanat hedeflerine vurgu yapan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

‘’4 Şubat 2019 tarihinde günlüğüne 'bilim, sanat kültür vb. konularda kitap oku’' diye not düşen, çok iyi piyano öğren diye kendine hedef koyan ve ne yazık ki çok vahşice bir cinayete kurban verdiğimiz Ceren Özdemir anısına, adımlarımı Ceren Özdemir Sanat Bursu için atıyor, genç kızlarımızın güçlenmesine ve okumasına destek oluyorum. Gelin hep birlikte adımlarımızı çoğaltalım."



Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir, Altınordu ilçesinde bulunan evine girerken Özgür A. isimli 12 suçtan sabıkası bulunan firari bir suçlu tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü.