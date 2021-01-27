Kaftancıoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: CHP militanlarıyla uğraşacaklarına terör örgütü militanlarıyla ilgilensinler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlte Bahçeli'nin grup toplantısındaki, "CHP yönetimi militan arıyorsa, Boğaziçi Üniversitesi’nde terör örgütleriyle eylem birlikteliği yapan DHKP-C ve PKK hayranı il başkanlarına bakacaklar." açıklamasına yanıt verdi.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimin militanı olduğum doğrudur. İktidara tavsiyem, ülkeye demokrasi, adalet getirmek ve yoksulluğu bitirmek için çaba gösteren CHP militanlarıyla uğraşacaklarına terör örgütü militanlarıyla ilgilenmeleridir Militan olmak değil hangi amaçta militanlık edildiğidir önemli olan!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Bahçeli: CHP yönetimi militan arıyorsa, DHKP-C ve PKK hayranı il başkanlarına bakacak