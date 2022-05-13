Kaftancıoğlu kararına Avrupa'dan tepkiler

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 günlük kısmını onamasına Avrupa’dan da tepkiler geldi.
Yeşiller milletvekili, Almanya Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyesi Max Lucks, "Arkadaşım, Türk muhalif politikacı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu İstanbul seçimlerini kazandığından beri Türk yargısının hedefindeydi. Şimdi de 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avrupa’daki insan hakları için yeni bir dip nokta" diye tepki gösterdi.