CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni yıl zamlarına ilişkin olarak, "Geçmişte 1 Ocak günü Milli Piyango kazananların sıralı tam listesi yayınlanırdı, tek adam iktidarında ise zamların sıralı listesi yayınlanır oldu" düşüncesini dile getirdi.

Kaftancıoğlu, "Geçmişte 1 Ocak günü Milli Piyango kazananların sıralı tam listesi yayınlanırdı, tek adam iktidarında ise zamların sıralı listesi yayınlanır oldu. Böylesi bir kötülük görülmemiştir ve yeni yılda hep birlikte bu kötülükten kurtulacağız" ifadesini kullandı.