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Dünya

Kafkasyalı milletvekili silahlı saldırıda öldürüldü

Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Kabardino-Balkariya'da milletvekili Hadis Bottayev, hayatını kaybetti

05 Aralık 2015 17:09

Rusya'ya bağlı Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Kabardino-Balkariya'da milletvekili Hadis Bottayev, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Rusya'ya bağlı Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Kabardino-Balkariya'da milletvekili Hadis Bottayev, uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak öldürüldü.

RİA Novosti haberine göre Kabardino-Balkariya Birleşik Rusya Partisi milletvekili Bottayev, kimliği belirlenemeyen kişilerce evinde başından vurularak öldürüldü.

Güvenik güçleri faileri tespit etmek ve yakalamak için çalışmaları sürdürürken Rusya Soruşturma Komitesi Kabardino-Balkariye temsiliği de milletvekilinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

50 yaşındaki Bottayev'in Kabardino-Balkariya'da bir hastanenin başhekimi olarak görev yaptığı belirtildi.

 

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Hadis Bottayev

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