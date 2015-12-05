Kafkasyalı milletvekili silahlı saldırıda öldürüldü

Rusya'ya bağlı Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Kabardino-Balkariya'da milletvekili Hadis Bottayev, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Rusya'ya bağlı Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Kabardino-Balkariya'da milletvekili Hadis Bottayev, uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak öldürüldü.

RİA Novosti haberine göre Kabardino-Balkariya Birleşik Rusya Partisi milletvekili Bottayev, kimliği belirlenemeyen kişilerce evinde başından vurularak öldürüldü.

Güvenik güçleri faileri tespit etmek ve yakalamak için çalışmaları sürdürürken Rusya Soruşturma Komitesi Kabardino-Balkariye temsiliği de milletvekilinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

50 yaşındaki Bottayev'in Kabardino-Balkariya'da bir hastanenin başhekimi olarak görev yaptığı belirtildi.