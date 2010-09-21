-KAFKAS'TAN HAKEMLERE AĞIR ELEŞTİRİ GAZİANTEP (A.A) - 20.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki Gaziantepspor-Bursaspor maçının 62. dakikada tatil edilmesinin ardından Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, sert sözlerle maçın hakemlerini eleştirdi. Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçı olan Gaziantepspor ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem Muharrem Yılmaz'ın tribünden gelen bir madde nedeniyle kafasından yaralanması sonra tatil edilmesini sert sözlerle eleştiren Kafkas, ''Bu hakemleri buraya atayanların hiç mi suçu yok'' dedi. Gaziantepspor'un yöneticinden, taraftara, futbolcusuna kadar bugüne kadar centilmen bir duruş sergilediklerini, hiçbir olaya karışmadıklarını ifade eden Kafkas, ''Israrlarıma rağmen içeri girdiler. Ben, bu karardan utanç duyuyorum. Kötü sözler söylemek istemiyorum. Bundan daha ağır şeyler yaşandığında maçlar devam etti. Gaziantep güvenilir bir şehir. Burada kimsenin burnunun kanamasına izin vermeyiz. Çifte standarda ne gerek var? Daha önce başka statlarda neler oldu. Teknik direktörlüğümden utanç duyuyorum. Taş atana lanet ediyorum. Ama sen hakemliğine bak, maçı nasıl yönettiğine bak. Bir taş geldi diye maçı tatil edebilir misin? Ağzımdan kötü sözler çıkacak. Utanç duyuyorum. Çifte standarda lanet olsun. Bu ülkede hak edenler bir yerlere gelmiyor, işte böyle adamlara maç yönettiriyorlar. Yazıklar olsun, lanet olsun'' diye konuştu. Gaziantepspor takım kaptanı Yalçın Ayhan da hakemin maçı provoke ettiğini öne sürerek, ''Maçı katletmek için elinden geleni yaptı. Atılan gol, gol değil. Faulleri görmüyor. Tam bir çifte standart. Ne olacak şimdi? Sahamızı kapatıp, bizi 3-0 mağlup mu edecekler. Profesyonel futbol hayatımda böyle bir gece yaşamadım. Utanç duyuyorum'' dedi. Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl da karara tepki göstererek, ''Bu maçı tatil eden hakemin, hakemliğinin sorgulanması gerekiyor. Ne oldu da maçı tatil etti? Bu maç bitirilebilirdi. Deniz Çoban ve arkadaşları maçı resmen katletti, verdiği kararlarla çığırından çıkarttı. Artık biz Federasyonun vereceği karara bakacağız ve en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' diye konuştu. -BURSASPOR CEPHESİ- Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da maçın tatil edilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu, Gaziantepspor'un iyi bir ekip olduğunu ifade ederek, ''Keşke maç tamamlanıp üç puanı alsaydık'' dedi. Ligde kendilerinin altındaki takımların hepsinin kaybetmesinden sonra alacakları 3 puanın aradaki puan farkını 5'e çıkaracağını belirten Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bundan sonraki yoğun döneme biraz daha krediyle girmemizi sağlayacaktı, bu nedenle bu maç çok önemliydi. Artı Valencia karşısında aldığımız farklı yenilgiden sonra tekrar gücümüzün yerine gelmesi, özellikle yoğun şekilde aldığımız eleştirilerden bir nebze olsun kendimizi uzaklaştırmamız ve rahatlatmamız açısından çok önemliydi. Gaziantep çok iyi bir takım çok iyi kadroya sahip başlarında iyi bir teknik adam var. Her ne kadar 3 puanda olsalar da çok şanssız maçlar kaybettiler. Bu maç onlar için çıkışa geçmek bu kadar emeklerinin karşılığını alırken de kendilerine ve sevenlerine umut aşılamak istiyorlardı. Ama maalesef futbol sahalarında görmek istemediğimiz çok üzüldüğümüz bir olayla karşılaştık. 3 puanı 90 dakika sonunda almak isterdik. Bizim adımıza keyifsiz bir durum, Gaziantep adına da sıkıntı olacaktır. Çünkü hiç hak etmedikleri bir şekilde oldu. Oynanan bölümde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ben futbol adına geçmiş olsun diliyorum. Artık Federasyon ne karar verirse biz razıyız. Bundan sonra Bucaspor maçına bakacağız.'' -HAKEM HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ- Bu arada, maçın tatil edilmesinin ardından Bursaspor taraftarları güvenlik nedeni ile bekletilirken, stattan çıkmayan ve hakemler aleyhine tezahüratta bulunan bir grup Gaziantepsporlu taraftar, güvenlik önlemleri altında Kamil Ocak stadından çıkartıldı. Başına yabancı cisim isabet eden yardımcı hakem Muharrem Yılmaz da yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasından çıkartılarak Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesine rapor için götürüldü. Yılmaz'ın ambulansa bindirilişi sırasında kapalı tribünde bulunan bir grup taraftar tepki gösterdi.