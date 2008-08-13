Kafkaslar'da uzlaşma sağlandı

Güney Osetya krizinde arabuluculuk girişimlerini yürüten AB Dönem Başkanı Fransa'nın lideri Nicolas Sarkozy, Rusya ve Gürcistan'ın çözüm planı üzerinde anlaştığını açıkladı. Söz konusu plan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te görüşen Sarkozy ve Mihail Saakaşvili tarafından ortak basın toplantısı ile duyuruldu. Gün içinde, Rus zırhlılarının Gori'den Tiflis'e ilerlediği yönündeki iddialar ise kısa süreli paniğe neden oldu.



Anlaşmada tüm taraflarının, çatışmaların başladığı geçen haftaki pozisyonlarına geri dönmesinin önemi vurgulanıyor. Rusya'nın da Güney Osetya'da, sadece daha önce olduğu gibi barış gücü askerlerini bırakması öngörülüyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bir anlaşma sağlanmış olmasına rağmen, önlerindeki zorlukların farkında olduklarını dile getirdi.



Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili de, uluslararası gözlemcilerin durumu ve yaşanan felaketi yerinde incelemesi gerektiğini söyledi.



ABD memnun



ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, krizi sona erdirmeye yönelik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Rice en önemli şeyin, Rusya'nın bölgedeki askeri operasyonlarına son vermesi ve bölgede sükunetin sağlanması olduğunu dile getirdi.



Öte yandan Washington, Rusya ile Cuma günü yapmayı planladığı ortak deniz tatbikatını iptal ettiğini duyurdu. Gerekçe olarak Rusya'nın Gürcistan'a askeri müdahalesi gösterildi.



Fransa lideri Sarkozy, dün Saakaşvili'den önce Rusya lideri Dimitri Medvedev ile bir araya gelmişti.



Rusya ve Fransa liderleri, Gürcistan'ın ayrılıkçı iki bölgesi Güney Osetya ve Abhazya'nın gelecekteki statüleriyle ilgili olarak uluslararası görüşmelere ihtiyaç duyulduğu noktasında anlaştıklarını açıkladı.



Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri Medvedev, Nicolas Sarkozy'yle görüşmesi öncesi, Gürcistan'daki askeri operasyonun sona ermesi yolunda emir vermişti.



Medvedev, "Güney Osetya'daki sivillerin ve barış gücünün güvenliğinin sağlandığını" duyurmuştu.



Ancak Medvedev, Gürcistan'ın Güney Osetya'ya yeniden saldırması halinde, buna yanıt vereceklerinin de altını çizmişti.



Rusya lideri, Nicolas Sarkozy'yle birlikte düzenlediği basın toplantısı sırasında, Cumhurbaşkanı Saakaşvili'yi "akıl hastası" bir kişi olarak nitelendirdi.



Gürcistan geçen hafta yeniden kontrolü altına almak amacıyla ayrılıkçı Güney Osetya bölgesine saldırmış, saldırıda çok sayıda sivilin öldüğünü söyleyen Rusya buna askeri operasyonla yanıt vermişti.



Rusya 'bağlayıcı anlaşma' istiyor



Rusya operasyon sonrası ise Güney Osetya'dan çekilmeye razı olmadığının işaretlerini verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gürcü askerlerin, barış gücü şemsiyesi altında da olsa, Güney Osetya'ya dönmesini öngören hiçbir planı kabul etmeyeceklerini ilan etti.



Sergey Lavrov, Gürcistan'ın bir daha bölgede güç kullanmayacağına dair bağlayıcılığı olan bir anlaşma imzalamasını istedi.



Rus bakan ülkesinin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye güvenmediğini, Gürci liderin istifasının herkes için daha iyi olacağını slöyledi. Ancak Lavrov, Mihail Saakaşvili'yi devirmeyi düşünmediklerini de sözlerine ekledi.



BP boru hattını kapadı



Bu arada İngiliz petrol şirketi BP de, güvenlik sorunu nedeniyle, Gürcistan'dan geçen bir boru hattını kapattığını açıkladı. Boru hattı, Orta Asya'dan Karadeniz kıyısındaki Gürcü limanı Supsa'ya petrol taşıyordu.



Daha önce Rus uçaklarının Gürcistan'daki petrol botu hatlarını bombaladığı yönünde haberler yayınlanmıştı. Ancak BP yetkilileri, boru hatlarının hasar gördüğüne dair bir haber almadıklarını açıkladı.



Türkiye üzerinden de geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, geçen hafta çıkan bir yangından bu yana kapalı.



Gürcistan ise petrol üretmese bile, gerek petrol gerekse doğalgaz ihracatı açısından, kilit önemde bir transit ülke.



Son gelişmeler sonrası NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer Gürcistan'ın gelecekte ittifaka üye olacağına inandıklarını söylerken, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini Gürcistan'ın NATO üyesi olma çabalarının ağır yara aldığını belirtti.



Rus tankları panik yarattı



Bu arada, gün içinde Gürcistan'ın Gori kentinden başkent Tiflis yönünde ilerlediği öne sürülen Rus zırhlı araç konvoyu, uluslararası ajanslarda ve bölgede şok etkisi yarattı. Ateşkese rağmen Ruslar'ın Gürcü başkenti yönüne ilerlemesi panik yaratırken, birliklerin Gori yakınındaki Orjoosani kasabası yönüne sapması ortamı yatıştırdı. Rusya'dan gelen açıklamalarda, zırhlı araçlarının Tiflis'e gitmediği belirtildi.



