Kafkaslar kaynar kazan

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Güney Osetya sorununun tarihçesi için tıklayın

Yaklaşık 15 kişinin öldüğü hava destekli operasyona bir süre ara veren Gürcistan, yerel saatle 15.00'dan 18.00'a (TSİ 14.00 - 17.00) kadar ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Hükümetten yapılan açıklamada, ateşkes süresince bölgedeki ayrılıkçıların silah bırakarak teslim olmaları çağrısı yapıldı. Silah bırakan ayrılıkçıların ayrıca af kapsamına alınacağı ve kendilerine güvenlik garantisi verileceği kaydedildi.Gürcistan birliklerinin dün gece başlattığı operasyon şöyle gelişti: Gürcü birlikleri tanklar eşliğinde bölge başkenti Şinvali'ye karşı bir saldırıya girişti. Çatışmalarda en az 15 kişinin öldüğü bildiriliyor. Şinvali'ye açılan topçu ateşi sırasında 3 Rus barış gücü görevlisinin yaralandığı ve karargahlarının zarar gördüğü de belirtildi. Gürcistan savaş uçaklarının da Güney Osetya güçlerinin mevzilerine saldırı düzenlediği ileri sürüldü.Bu arada Kuzey Osetya bölgesi ve Abhazya'dan binlerce gönüllünün, Gürcistan kuvvetlerine karşı savaşmak için Güney Osetya'ya gitmek üzere yola çıktığı da ifade edidi.Rusya'nın Güney Osetya'daki Barış Gücü askerlerinin Komutanı Murat Kulahmedov, Gürcü askerlerinin Şinvali merkezine girdiğini duyurdu. Kulahmedov, Rus İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, "Çatışmalar Şinvali merkezinde sürüyor" dedi.Moskova yönetimi ise, uluslararası toplumu, "kan dökülmesini önlemek ve yeni kurbanlar verilmesini engellemek için" işbirliğine çağırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın çağrısı üzerinde konuyla ilgili acil bir toplantı başlattı.Gürcistan Entegrasyon Bakanı Temur Yakobaşvili de Gürcistan'ın amacının bölgeyi ilhak etmek değil, buradaki "suçlu rejimin" işini bitirmek olduğunu kaydetti.Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili daha önce televizyonda yaptığı bir konuşmada, kan dökülmesinin sone erdirilmesi çağrısında bulunmuş, ancak Rusya destekli ayrılıkçıların "Gürcistan'ın sabrını denememeleri" konusunda uyarmıştı.Daha sonra da ateşkes yapılığı belirtilmiş ve bugün acil görüşmeler yapılacağı kaydedilmişti.Ancak dün gece saatlerinden itibaren taraflar şiddetli bir çatışmaya girişti. Gürcistan, Rusya'yı 1990'lardaki iç savaşın ardından ayrılan Güney Osetya'yı silahlandırmakla suçluyor.Güney Osetya halkına Rusya pasaportları dağıtan Moskova yönetimi, vatandaşları olarak tanımladığı bölge halkının saldırıya uğramasına seyirci kalmayacağını belirtmişti. (Tempo24)