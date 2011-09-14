-Kafkas Üniversitesi'nde yangın KARS (A.A) - 14.09.2011 - Kafkas Üniversitesi (KAÜ) kampüs alanı içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangında çam fidanları zarar gördü. Kafkas Üniversitesi'ne ait kampüs alanı içerisindeki ormanlık alandan geçen Kars çayı yakınlarında kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kampüs alanından yükselen dumanı fark eden üniversite güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve üniversite görevlileri müdahale ederek söndürdü. Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Gözümüz gibi baktığımız ve yeşillendirdiğimiz kampüs alanındaki çam fidanlarının yanması bizi çok üzdü'' dedi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, yangına sebep oldukları iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada, yangında yaklaşık 2 bin çam fidanının zarar gördüğü öğrenildi.