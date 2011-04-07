-KAFKAS: TUR İMKANSIZ DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-0 yenilgiyi son haftalarda yaşadıkları zihinsel yorgunluğa bağladı. Kafkas, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, oyunun ilk 60 dakikasının istedikleri gibi gittiğini belirterek, ''Oyunun kontrolü bizdeydi. Pozisyonlar da bulduk. Ancak 60 ile 75. dakikalar arası kendi hatalarımızdan 2 gol yedik. Dersimizi çok iyi çalışmıştık fakat son birkaç hafta takımda zihinsel bir yorgunluk var, bunu aşamadık. Çok daha güçlü ve iyi bir takımız'' diye konuştu. ''Tur bizim için zor ama imkansız değil'' diyen Kafkas, ''Beşiktaş bize 3 gol atabiliyorsa biz de atabiliriz'' dedi. Ligde dördüncü olarak UEFA'ya katılma şanslarının sürdüğünü anlatan Kafkas, ''Yaralarımızı sarıp ayağa kalkmalıyız. Bu yoldan Avrupa'ya gitmeye çalışacağız. Rövanşta Beşiktaş'a 4 gol atmak pek imkan dahilinde görünmüyor. Çok istediğimiz bir kupada, bedelini çok ağır ödeyerek evimize dönüyoruz. Artık önümüzdeki Ankaragücü maçına bakacağız'' ifadelerini kullandı.