Kafkas sorununda Türkiye kilit

Avrupa Birliği dönem başkanı Fransa,Rusya'nın da onayı ile Kafkasya'daki sorunun aşılması için uluslararası konferans düzenlemek istiyor.



Fransız Haber Ajansı, diplomatik bir kaynağa dayanarak verdiği habere göre, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Moskova ve Tiflis'e pazartesi günü yapacağı ziyaret sırasında söz konusu konferans resmen açıklanacak.



Konferansa bölgenin diğer önemli aktörlerini de katılmasının gereğine değinen aynı kaynak, krizin aşılmasında Türkiye'nin kilit rol oynayabileceğini ifade etti.



Yine aynı kaynak, Rusya, Türkiye ve İran'ın bölgedeki önemine dikkat çekti ve Bakü, Tiflis ve Ceyhan petrol boru hattına atıfta bulundu.