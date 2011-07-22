-KAFKAS: OYNANAN OYUNDAN MEMNUNUM GAZİANTEP (A.A) - 21.07.2011 - UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında FC Minsk'i 4-1 yenerek bir üst turda Polonya ekibi Legia Varşova'nın rakibi Gaziantepspor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, ''Oynanan oyundan memnunum. İşin aslı biraz tedirgin olduk. Oyunu iyi kurtardık ve maçı 4-1 kazandık'' dedi. Kafkas, karşılaşma sonrasında yaptığı değerlendirme toplantısında, galibiyeti kolay elde edemediklerini, rakiplerinin kolay bir takım olmadığını belirtti. FC Minsk'in hazır bir takım olduğunu ifade eden Kafkas, şunları söyledi: ''Hazır bir takıma karşı oynadık. Oynanan oyundan memnunum. İşin aslı biraz tedirgin olduk. Oyunu iyi kurtardık ve maçı 4-1 kazandık. Hayırlı olsun. Şimdi karşımızda yeni bir takım var. Legia Varşova ile oynayacağız. Şansımız yüzde 50-50. İki takımın da birbiriyle eşit şansı var. Tek isteğim Avrupa kupası maçlarında da takıma destek olalım. Çünkü bu takımın desteğe ihtiyacı var. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Yasin'in lisansı çıktı. Önümüzdeki maça o yetişiyor, öbür iki transfer maçlara yetişemeyecek. Yasin ve Çetin kadroya eklenecek. Elimizdeki oyuncuları kupada kullanmak istiyorum. Lig uzun bir maraton oyuncuların iniş ve çıkışları oluyor. Onun için o iki oyuncuyu istiyorum. Hürriyet'i çok istedik, fakat alamadık maalesef. Bir sorun olmazsa yabancı bir oyuncu Pazartesi buraya getireceğiz. Daha önce bir oyuncuyla anlaştık fakat daha sonra gelmedi. İyi bir orta saha oyuncusu getireceğiz. Buradaki maçın stratejisini yapacağım. Kazanmak istiyoruz ama gol yemeden oraya gitmemiz şart. Bizim hücuma çıkan oyuncuların dönüşlerinde denge kaybı olabiliyor. Yediğimiz gol de öyle oldu. Bunlar düzeltilebilecek şeyler. Bunun üzerine ne koyarız artık onun hesabını yapacağız.'' Minsk takımının ilk maça oranla daha iyi oynadığını, daha diri bir takım olduğuna dikkati çeken Kafkas, ''İşin açıkçası bu kadar beklemiyordum. Belli bir oyun disiplini olan ve oynamaya çalışan iyi bir takım. Bizim için kolay olmadı. 1-1'den sonra ben tedirgin oldum. Yapacağımız bir hata bize pahalıya mal olabilirdi. Orada bizi dostça karşıladılar. Umarım biz de onları iyi karşılaşmışızdır. Çok teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz'' diye konuştu. Liglerin ertelenmesi ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Kafkas, ''Ağustosun 7'sine hazır vaziyette olacağız. Çünkü bizim belli bir şablonumuz vardı. 7'sinde başlamasının doğru olacağını söyledim. Milli takımlar teknik direktörü Hiddink ile toplantıda liglerin ağustosta başlatılmasının cinayet olacağını söylemiştim. Ama o bir daha bana dönmedi. Burada her şeyden önce insan sağlığı çok önemli. Bir karar alındı bilmiyorum sonuç ne çıkar'' dedi. -ÇATLAK SESLER ÇIKMASIN- Grup 27 taraftar grubunun takımı desteklediğini ama bazı gruplardan da çatlak sesler çıktığına işaret eden Kafkas, şunları kaydetti: ''Bizi her seferinde olağanüstü destekliyor. Çatlak sesler de bazen çıkıyor. Takım mağlup olsa da olmasa da. Ben ne bana, ne oyuncularıma laf söyletmem. Bu takım için çok şey verdim. Ben bildiğim doğrulardan vazgeçmem. Taraftarlık bilincinin artık yerleşmesi lazım. Zaten siz de eleştiriyorsunuz. Taraftar da taraftarlığını bilecek. Ben stadı doldurmalarını beklerdim. Ama yine de gelen seyirciden memnunum. Laf olsun diye söylemiyorum. Ligden düşmeyen tek takım Gaziantepspor. Güneydoğu'nun incisi. Desteği az buluyorum. Sanayi kenti, kültürel bir mirası var. Taraftarın da yakışır biçimde olması lazım. Olmazsa bu takım da ileri gitmez. Siz bu takımı desteklemezseniz bir yere taşıyamayız. Biz aynı geminin içindeyiz. Bu takımı destekleyin. Bu takımın kötü olması kimseye fayda getirmez. Oyuncular makine değil ki kurup da sahaya sürelim. Hava bazen güneşli, bazen değil. Bu bizim oyuncumuz. Onun cezasını veririz. Ben Gaziantepspor'un hocası olmaktan gurur duyuyorum. Üzerine adamlar koyarsak daha iyi olacak.'' -FC MİNSK TEKNİK DİREKTÖRÜ TARAKANAV- FC Minsk Teknik Direktörü Vıtaly Tarakanav da, Gaziantepspor'u ikinci tura geçtiği için tebrik etti. Ellerinden geleni yaptıklarını ama bugün kale ve topun kendilerini sevmediğini ifade eden Karakanav, ''İyi bir mücadele oldu. Maç, çok güzel bir dostluk şeklinde geçti. Maç 1-1 olduğu zaman şansımız açılmıştı. Yalnız kale Gaziantep tarafındaydı. Çok komik hatalar oldu. Bundan dolayı Gaziantepspor'u tebrik ederiz. Ben söylemiştim 1-1 olduğu zaman şansızımız vardı. Kale bizim tarafımızda değildi. Gaziantepspor hem şansı, hem seyircisi sayesinde maçı aldı. Ben diliyorum ki Gaziantepspor Legia Varşova'yı da geçsin. Çünkü Gaziantep o seviyede bir takım '' değerlendirmesinde bulundu.