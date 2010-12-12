-KAFKAS: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK GAZİANTEP (A.A) - 12.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 yenen Gaziantepspor'da, teknik direktör Tolunay Kafkas, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Kafkas, karşılaşma sonrasında yaptığı değerlendirmede, rakip Kayserispor'un ligin en önemli takımlarından biri olduğunu, ilk yarı taktiksel oynadıklarını ifade ederek, ''Son dakikalarda biraz becerikli olabilsek maçı farklı da kazanabilirdik'' değerlendirmesinde bulundu. Tolunay Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İyi bir çıkışımız vardı. Manisa'da şanssız bir yenilgi aldık. Kayserispor galibiyetiyle inşallah yeniden çıkışa geçeceğiz. Son haftayı da galibiyetle kapatabilirsek çok fazla puan kaybı yapmamış olacağız. Bu puan bizim için oldukça iddialı. Eksiklerimiz yok değil. Ağlamayıp işimizi yapmak zorundayız. Umuyorum daha iyi olacak. İyi şeyler yapacağız. Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçını da kazanmak istiyoruz. Daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Başta yöneticilerimiz olmak üzere Gaziantepspor kamuoyuna daha iyi yerlere geleceğimizin sözünü veriyoruz. Marka değeri olan bir takım olduk. Gaziantepspor'un 11 oyuncusuna da bir çok takım talip olabiliyor. Önemli olan bunu yaratabilmekti. Devre arasında bizim için önemli olan hiçbir futbolcumuzu satmayacağız.'' Julio Cesar De Souza da galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, ''Attığım gol önemli değil önemli olan kazanmamız. Ben bu tip pozisyonları antrenmanda sürekli çalışıyorum. Topun gol olduğunu gördüğünde çok sevindim, gideceği yeri de biliyordum'' dedi. -KAYSERİSPOR CEPHESİ- Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arvaledze ise yenildikleri için üzgün olduklarını, maç öncesinde çok eksikleri bulunduğunu söyledi. Julio Cesar de Souza'nın ikinci yarıda attığı serbest vuruştan gelen golün mükemmel olduğunu ifade eden Arvaladze, ''Ne diyebilirim ki, o pozisyon zaten Gaziantep'e maçı kazandırdı. O topu kurtarmak için kalede 3 kaleci lazımdı'' ifadelerini kullandı. Arvaladze, şunları kaydetti: ''Zor bir maç olacağını biliyorduk. Serbest vuruştan yediğimiz gol olmayacak bir şeydi. Geldi gol oldu. Bu futbolun içinde var. Oldu mu oldu. Karşılaşmanın hakemini de kutluyorum. Güzel bir yönetim gösterdi. Özellikle ilk yarı çok sayıda pozisyona girdik. Ama son vuruşlarda başarılı olamadık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız.''