-KAFKAS LİGİ "BUZLARI ERİTECEK" ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Gürcistan'dan takımların yer alacağı Kafkasya Buz Hokeyi Ligi'nin oluşturulması çalışmalarında sona yaklaştı. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, öncülük ettiği Balkan Ülkeleri Hokey Birliği'nin (BIHU) kurulmasının ardından, Kafkasya Ligi için Ermenistan, İran, Gürcistan ve Azerbaycan yetkilileriyle görüşüyor. Öncelikle, Balkan Ülkeleri Hokey Birliği'nin kurulması için girişimlerde bulunan Buz Hokeyi Federasyonu, bu doğrultuda Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan ile görüşmeler yaptı. Sürecin başında Yunanistan, Makedonya ismine karşı çıktığı ve birliğe katılmadığı öğrenildi. Diğer ülkeler ise ''spor birlikteliği'' vurgusuyla organizasyonda yer almayı tercih etti. Yunanistan da 6 ay sonra ''Makedonya tavrından'' vazgeçti ve birliğe katılmak için başvurdu. Yoğun temasların ardından Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun (IIHF) da onayı alınarak, birlik oluşturuldu. Birliğe resmiyet kazandıran imzalar ise 4 Haziran'da Bulgaristan'ın Sofya kentinde atıldı. Uluslararası Federasyon'un da özel bütçe ayırdığı birlik için 5 yıllık Eylem Planı ve bütçe hazırlandı. Proje kapsamında Ağustos'ta Slovenya'nın Bled kentinde, ''Sporcu Gelişim Kampı'' düzenlenmesine karar verildi. Kampa, Yunanistan, Makedonya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu 9 ülkeden sporcu, antrenör ve hakemler katılacak. -ERZURUM'DA BULUŞACAKLAR- Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Balkan Ülkeleri Hokey Birliği'nin ardından Kafkasya Ligi'nin kurulması için de girişimlere başladı. Federasyon yetkilileri, İran, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'dan yetkililerle bir araya geldi. Teknik Asbaşkan Serhat Enyüce ve başkan vekili Ufuk Ayhan, Gürcistan Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Nugzar Paikidze ve Genel Sekreteri Alexander Vashakidze, Ermenistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Hayk Jaghatspanyan ile İran ve Azerbaycan'dan yetkililerle görüştü. Gürcistan, tıpkı BIHU'nun kurulması aşamasında Yunanistan'ın aldığı tavır gibi, Kafkasya Ligi'nde Ermenistan'ın olmasına karşı çıktı. Ancak, yapılan görüşmelerin ardından Gürcistan, tavrından vazgeçti ve ligde yer alabileceğini bildirdi. İlk görüşmelerin ardından, 2011-2012 sezonunda Türkiye'den 2, Gürcistan'dan 2 ve statüsü henüz netleşmemekle birlikte Ermenistan'dan 1 takımın katılımı kesinleşirken, Azerbaycan ve İran'dan haber beklendiği ve oluşturulması planlanan Kafkas Ligi için ön anlaşmaların tamamlandığı belirtildi. Ayrıca, karşılaşmaların ülke sporcularının karayoluyla ulaşabilecekleri Erzurum Buz Hokeyi Salonu'nda oynanması konusunda da anlaşmaya varıldı. Federasyon yetkilileri İran ve Azerbaycan'ın da ligde yer almaları için temaslarını sürdürüyor. Yetkililer, 21-23 Eylül tarihleri arasında 400 delegenin katılımıyla İstanbul'da toplanacak, Uluslar Arası Buz Hokeyi Federasyonu Yarı Yıl Toplantısı'nda Kafkasya Ligi'ne resmiyet kazandırmayı hedefliyor.