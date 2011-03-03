-KAFKAS: İLK MAÇTAKİ SKORUN AVANTAJINI KORUDUK İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak yarı finale yükselen Gaziantepspor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, ilk maçtaki skorun avantajını koruyarak turu geçtiklerini söyledi. Tolunay Kafkas, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularıyla maçtan önce konuştuğunu belirterek, ''Karşılaşmada taktik ve psikolojik savaş olacağını söyledim. Maç beklediğimiz gibi oldu. Rakibimiz bize göre baskın oynadı, daha çok pozisyona girdi. İlk maçta aldığımız skorun avantajını korumasını bildik. Biraz fazla pas hatası yaptık, bu da Türk Telekom Arena'nın ambiyansından olsa gerek'' şeklinde konuştu. Futbolculardan Hürriyet ise iyi oynamadıklarını ancak iyi mücadele ettiklerini belirterek, ''Gerçekten çok inandık. Bu kupayı Gaziantep'e getirmek istiyoruz'' dedi. Maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Murat Ceylan da ''Çok iyi mücadele ettik. İyi oynamadık. Umarım kupayı alacağız'' ifadesini kullandı. Gaziantepspor'un genç golcüsü Cenk Tosun ise yayıncı kuruluş TRT'ye yaptığı açıklamada, ''Çok mutluyuz. İstediğimiz sonucu alıp zorlu bir maçı geride bıraktık. Büyük ihtimalle Beşiktaş ile oynayacağız. Onları da elemek istiyoruz'' dedi.