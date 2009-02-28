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Spor

Kafkas ilgiye teşekkür etti

28 Şubat 2009 02:00

Kayserispor teknik direktörü Tolunay Kafkas da sıcak ve samimi karşılama için Rıza Çalımbay ve Eskişehirspor yönetimine teşekkür etti.

İçtenlik oldukça Türk futbolunun çok iyi yerlere geleceğini ifade eden Kafkas, şöyle devam etti:

"Erken bir gol yedik. İlk yarı Eskişehirspor, ikinci yarı Kayserispor maçı kazanacak pozisyonlar yakaladı. Ancak, biz bunları değerlendiremedik. İki takım futbolcularını da tebrik ederim. Ağır şartlar altında mücadele ettiler. Golü atanın kazanacağı bir maçtı. Eskişehirspor golü attı ve kazandı. Bundan sonra Eskişehirspor'a başarılar diliyorum."

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