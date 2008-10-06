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Spor

Kafkas: İhtiyacımız vardı

Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise Fenerbahçe karşısında oyun olarak istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade ederek, ''Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmenin m

06 Ekim 2008 03:00


Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise Fenerbahçe karşısında oyun olarak istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade ederek, ''Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi.

Fenerbahçe karşısında arkaya atılan toplarla gol bulmayı amaçladıklarını anlatan Kafkas, ''Bunu da hızlı oyuncularla başardık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Üst sıralarda yer bulmak istiyoruz. Bu sene çok ucuz bir şekilde elendiğimiz Avrupa Kupaları'nda seneye ismimizi duyurmak istiyoruz'' diye konuştu.

Kafkas, bu kadar farklı kazanmayı beklemediklerini ifade ederek, ''Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve böyle bir sonuç ortaya çıktı. 6 eksiğimiz vardı, ama farklı bir galibiyet aldık'' şeklinde konuştu.

Mehmet Topuz ile ilgili transfer haberleriyle ilgili bir soru üzerine Tolunay Kafkas, ''Geçen sene de Gökhan ile ilgili böyle haberler vardı, Gökhan'dan ikinci yarıda faydalanamadık. Mehmet Topuz düzgün, değerleri olan bir çocuk. Zamanı geldiğinde büyük kulüplere veya Avrupa'ya gidebilir'' dedi.

Bu arada Fenerbahçe'ye bir gol atan Kayserisporlu Turgay Bahadır, A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Turgay, maç sonrası yaptığı açıklamada teknik direktörü Tolunay Kafkas'ın kendisine bu haberi ilettiğini, milli takım antrenörlerinden Oğuz Çetin'in de bu bilgiyi aktardığını belirterek, ''Milli takıma çağrılmak güzel bir duygu. İnşallah orada da aynı performansı gösteririm'' dedi.

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