-Kafkas görevine devam ediyor GAZİANTEP (A.A) - 22.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynanan maçın ardından görevinden ayrılma kararı aldığını açıklayan Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, ''Görevime devam etme kararı aldım'' dedi. Kafkas, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yürüttüğü görevinden 20 Eylül Salı günü Kayserispor ile oynanan müsabakanın ardından ayrıldığını kamuoyuyla paylaştığını hatırlatarak, ''Ancak, gerek maç sonu yaşanan gelişmeler, gerekse de başta kulüp başkanımız İbrahim Kızıl ve yönetim kurulumuz olmak üzere şahsıma gösterdikleri büyük güven ve destek sebebiyle ve en nihayetinde istifa müessesesinin de çift taraflı çalışması, vermiş olduğum istifanın kabul edilmemesi sonucunda, gururla yürütmekte olduğum Gaziantepspor Kulübü Teknik Direktörlük görevine devam etme kararı aldığımı bildirmek isterim'' ifadelerini kullandı.