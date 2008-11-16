Kafkas gidişattan huzursuz

Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, inişli çıkışlı grafiklerinin kendilerini rahatsız ettiğini ifade etti.



Kafkas, golsüz berabere kaldıkları Antalyaspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, oyunun geneline hakim olduklarını, ancak pozisyon üretme konusunda sıkıntı çektiklerini belirtti.



Özellikle maçın sonlarına doğru iyi oynamalarına rağmen pozisyon üretemedikleri için gol atamadıklarını ifade eden Kafkas, "Oyunun büyük bölümünden memnunum. Ama inişli çıkışlı grafiğimiz olmaya başladı. Bu bizi rahatsız ediyor" dedi.



Gazetecilerin Aghahowa'nın kırmızı kart görmesini hatırlatmaları üzerine Kafkas, Aghahova'nın kasıtlı hareket yaptığı için ağır şekilde para cezasına çarptırılacağını söyledi.



Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de zorlu bir 90 dakika oynadıklarını ve maçın ilk yarısı istedikleri oyunu ortaya koyduklarını kaydetti.



Kayserispor 10 kişi kaldıktan sonra üstünlük sağlamaya çalıştıklarını, ancak kendileri de 10 kişi kalınca dengenin bozulduğunu anlatan Özdilek, şunları söyledi:



"Kayserispor ligin önemli takımlarından biri. Çok kaliteli oyunculara sahip. Bizim açımızdan buradan alınacak bir puan bize artı olarak yazılacak. Ama oyunun geneline baktığımızda 1 puan bizi mutlu etmedi. Kazanma adına zorladık ama çok etkili değildik. 3 haftadır iyi hava yakaladık. Aynı istikrarı devam ettirmek

