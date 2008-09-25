Kafkas gerginliğinden sonra el sıkıştılar

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Gürcistan gerginliğinden sonra ilk kez New York'ta bir araya geldi



Rice ile 63. BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Lavrov büyük bir otelde görüşmeye başlamadan önce foto muhabirlerin ilgi odağı oldu. Rice muhabirleri kastederek, "El sıkışalım belki giderler" derken Lavrov ise "Bu onlara yeter mi sanıyorsunuz" dedi. İki bakan görüşmeden önce basına bir açıklama yapmadı.



Görüşmeden sonra Lavrov, ABD ile işbirliği yapmanın kendileri için esas olduğunu, bununla birlikte kendi çıkarlarını koruma hakkını da saklı tuttuklarını kaydetti.



Lavrov: Tecrit edilmiş gibi hissetmiyoruz



Lavrov, Gürcistan topraklarından çıkmaması halinde Rusya'nın tecrit edilmesine yönelik tehditlere atıfta bulundu ve alaylı bir ifadeyle "Kendimizi pek de tecrit edilmiş hissetmiyoruz doğrusu, bu yıl aldığımız ikili görüşme talebi kadar hiç talep almamıştık" dedi.



'Pragmatizme dönmek zaman alacaktır'



Rice ile görüşmesine değinen Lavrov, "hiçbir saldırgan tonla" karşılaşmadığını da belirterek, "Kafkaslar'da anlaşmazlığımızı kabul ettik ama bu sorunu bir engel haline getirmemek konusunda anlaştık. ABD ile Rusya arasındaki işbirliği esastır ama Moskova bazı coğrafi bölgeleri birinci öneme haiz olarak addetmekte ve kendi hemşehrilerini savunmak istemektedir. Batı'nın ve başta da ABD'nin Gürcistan'a müdahale konusundaki çok hararetli tepkilerinden sonra pragmatizme dönmek biraz zaman alacaktır" dedi. Rus Bakan, G8'in "bu hararetli tepkilerin kurbanı olmamasını umduğunu" da sözlerine ekledi.



Rusya'nın da dahil olduğu G8 ülkelerinin bir sonraki zirvesi 2009 yılı Mayıs ayında İtalya'da yapılacak. Bazı ülkelerin hoşnutsuzluğuna rağmen, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bu zirveye "Rusya'nın elbette davet edileceğini" söylemişti.

