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Spor

KAFKAS: GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ GAZİANTEP (A.A)

26 Şubat 2011 22:28

-KAFKAS: GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ GAZİANTEP (A.A) - 26.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor'u 2-1 yenen Gaziantepspor'da, teknik direktör Tolunay Kafkas, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kafkas, karşılaşma sonrasında yaptığı değerlendirmede, oyuna iyi başladıklarını, gol de attıklarını belirtti. Kafkas, ''Zaman zaman iyiydik zaman zaman istediğimizi yansıtamadık. Çok fazla pas hatası yaptık. Sahanın zemini bizim için dezavantaj. Onun dışında çok kolay kazanabileceğimiz bir maçtı. Hepimizin kafası biraz da kupadaydı. Hem lig, hem kupada yolumuza devam edeceğiz. Biz birinci günden son güne kadar kupayı çok istedik. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz'' diye konuştu. Bu arada, karşılaşmayı, maçta iki gol birden atan Cenk Tosun'un babası Mehmet Tosun, annesi Selma Tosun ve kız kardeşi Ayşen Tosun da tribünden izledi. -ESKİŞEHİRSPOR CEPHESİ- Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da Gaziantepspor'u kutlayarak, ''Kupada başarılar dilerim. Bugün puan ve puanlar almak için mücadele etmeye gelmiştik. Maçın başında yediğimiz mükemmel bir goldü. İzleyenler keyif almıştır. Bu gol sonucu oyunun dengesi bozuldu. Ama ikinci yarı oyunu dengeledik gol bulduk. Son dakikada Ümit'in kaçırdığı golle puan alamamadan döndük. Gaziantepspor'a teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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