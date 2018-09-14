Kafkas, DG Sivasspor'un altyapı tesislerini inceledi

SİVAS (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Demir Grup Sivasspor\'un altyapı takımları için hazırlanan yeni tesislerini gezerek incelemeler de bulundu.

Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri\'nin yanına yapılan ve tamamlanma aşamasına gelinen altyapı tesislerini ziyaret eden Kafkas\'a Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, asbaşkan Faruk Taşseten, teknik direktör Tamer Tuna, TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu ile Futbol Gelişim Direktörü Murat Dizdar eşlik etti. Sahaları ve soyunma odalarını inceleyen Kafkas, başkan Otyakmaz ve Futbol Gelişim Direktörü Dizdar\'dan tesisler hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından konuşan başkan Otyakmaz; Kafkas ve Pamiroğlu\'na Sivas\'a gelerek tesisleri inceledikleri için teşekkür etti. Yaptıkları tesisleri yetkililere gösterme fırsatı bulduklarını kaydeden Otyakmaz, \"Kendilerinin ifadesi ile özellikle İç Anadolu Bölgesi\'nde önemli bir açığı kapattık. Sosyal sorumluluk gereği bölgeye hizmet etmek en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Bunu yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. İmkanlarımızın ve ekonomik şartlarımızın diğer şehirlere göre biraz daha kısıtlı olduğu herkesin malumu. Dolayısı ile federasyonumuzun da yapılan güzel işlerde yanımızda olduğunu bilmek, desteklerini görmek en büyük beklentimiz\" dedi.

TFF olarak genç oyuncu gelişimine yatırım yapan Demir Grup Sivasspor\'u ziyaret ettiklerini belirten Kafkas ise \"Sayın Başkanımız Mecnun Otyakmaz da bizleri onurlandırdı. Federasyon olarak Sivasspor Kulübüne nasıl destek olabiliriz, genç oyuncu ve antrenör gelişiminde neler yapabilir diye buradayız. Böyle yatırımları diğer kulüplerimizin de yapması gerektiğine inananlardanım; çünkü genç oyuncu gelişimi bugün en önemli parametrelerden bir tanesi. başkanımızı ve Demir Grup Sivasspor Kulübü\'ne böyle bir yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı. Kafkas, daha sonra altyapı antrenörleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tesislerin gezilmesi

- Tolunay Kafkas\'ın açıklamaları

- Mecnun Otyakmaz\'ın açıklamaları

- Genel detaylar