Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde tarihe yolculuk

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, öğretim üyeleri ile birlikte, Osmanlı- Rus Savaşı\'nda bir tabur askerin şehit olması nedeniyle \'Kanlı Tabya\' olarak anılan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi\'ni ziyaretlerinde duygulu anlar yaşadı.

Geziyi organize eden KAÜ Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Muhammed Taşkesenligil, geziye katılan Prof. Dr. Firengiz Paşayeva ve Yrd. Doç. Dr. Yalçın Yunusov ile etkinliğe katılan öğrencilere ayrı ayrı teşekkür ederek müzeyle ilgili bilgiler paylaştı. Taşkesenligil, Osmanlı Devleti tarafından 18\'inci yüzyılın başlarında doğu sınırlarının korunması için inşa edilen ve Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Rus General Paskeviç komutasındaki 5 tugaydan oluşan 14 bin kişilik Rus kuvvetlerinin 70 top ve 20 bin mermilik mühimmatla gece baskını yaptığı bu tabyada 600 askerimizin şehit edildiğini ve bu nedenle halk arasında bu tabya \'Kanlı Tabya\' olarak anıldığını hatırlattı. Taşkesenligil, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Tabyaları düşürüp Kars Kalesi\'ni ele geçiren Ruslar\'ın da 4 bin kayıp verdiği saldırı sonrası yerli ve yabancı kayıtlara \'Kanlı Tabya\' olarak geçen tarihi tabya. Yaklaşık bir ay önce \'Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi\' olarak düzenlenip ziyarete açıldı. Türkiye\'deki üç interaktif müze arasında yer alan bu yer, Sarıkamış Harekatı\'nın canlandırılması, donan askerlerin buğulu camdan gösterilmesi ziyaretçilerini duygulandırıyor. Ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptıran balmumu heykellerin yanı sıra müze girişindeki aynalar vasıtasıyla şehit askerlerin sonsuza kadar anılması amacıyla çarıkları üzerine konulan ışıklarla görsel oluşturmuştur. Ayrıca müze bahçesinde 1921 Kars Antlaşması için Kars’a gelen Rus generallerin Kazım Karabekir Paşa’ya hediye ettiği Beyaz Vagon da bulunur.\"

KANLI TABYA; KAFKAS CEPHESİ HARP TARİHİ MÜZESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları sonrası \'Kanlı Tabya\' olarak bilinen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, 2017 yılında turizme açıldı. Halitpaşa Mahallesi\'nde, 7 bin metrekarelik alan üzerinde, 1200 metrekare kapalı alana sahip \'Kanlı Tabya\', 4 ana bölümden oluşuyor. Tarihi müzede 2 büyük salon, 4 ayrı yan salonla birlikte 6 salon bulunuyor.



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