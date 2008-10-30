Kafkas: "Bize tedbir almalılar"



Kayserispor, hafta sonu Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı futbolcular, Turkcell Süper Lig'de hafta sonu lider Beşiktaş ile oynayacakları maçın hazırlıklarını, teknik direktör Tolunay Kafkas gözetiminde Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.



Sakatlığı süren Koray, Aghahowa ve Cangele dışındaki tüm futbolcuların katıldığı antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, çift kale maç yaptı. Teknik direktör Kafkas, lig liderine karşı çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, bu maçı mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.



Hafif sakatlığı olan Aghahowa ile Cangele'nin oynayıp oynamayacaklarının maç saatinde belli olacağını ifade eden Kafkas, ''Kayserispor, tedbir alınması gereken bir takım. Beşiktaş'ın da etkili silahları var. İyi bir maç olacak'' dedi.



Kafkas, taraftarlarla ilgili olarak da ''Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Gelip desteklerimini istiyoruz ama olmuyor. Yapacak bir şey yok'' diye konuştu.