Kafkas: 2 gol yemek bize yakışmadı



UEFA Kupası 1. tur ilk maçında kendi evinde Fransa'nın Paris Saint Germain takımına 2-1 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, iyi mücadele ettikleri maçta kendi evlerinde 2 gol yemenin yakışmadığını söyledi.



Kayserispor teknik direktörü Tolunay Kafkas, UEFA Kupası 1. tur ilk maçında 2-1 yenildikleri Fransa ekibi Paris Saint Germain (PSG) maçına ilişkin, ''2 gol yememiz bize yakışmadı'' dedi.



Kafkas, iyi mücadele ettikleri maçta basit hatalar yüzünden 2 gol yediklerini belirterek, ''2 gol yememiz bize yakışmadı'' diye konuştu.



Takımının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu ifade eden Kafkas, ''Bu takımı yenebileceğimizi kesinlikle düşünüyorum. Bizde teslim olmak yok. Savaşçı insanlarız. Sonuna kadar savaşacağız. Eksik oyunculardan dolayı farklı bir sistemle oynuyoruz. Pozisyon üretmekte zorlanıyoruz. Rakip çok iyi kapanıp, ani atağa kalkıyor. Maçın başında ve sonunda yediğimiz gollerle yenildik. Daha fazla pozisyona girdik, daha fazla şut attık ama olmadı'' dedi.



Le Guen: İstediğimizi aldık



PSG teknik direktörü Paul Le Guen de istedikleri sonucu elde ettiklerini belirterek, Kayserispor'un gol atacağını düşündüklerini, ancak ikinci golün kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.



''İkinci golü atmamız bizim için şans oldu'' diyen Le Guen, ''İlk yarı oyunu önde tutmaya, top çevirmeye çalıştık. İkinci yarı bunu başaramadık. Forvetlerimiz iyi çalışmadı. Fakat golü atmamız iyi oldu. İlk yarı oyunu idare edebildik. Kayseri ikinci yarıda oyunu dengeledi ancak rakibi durdurabildik. Takımda 5 eksik vardı. Elimdeki potansiyeli kullanmaya çalıştım'' diye konuştu.



Guen, Mateja Kezman'ın performansına ilişkin de ''Kezman, Nant'a karşı da gol attı. Bugün de attı. İkinci golü de atar diye bekledim, olmadı. Ama kendisinden memnunum'' dedi.

