Kafeye girerken sırtından vurdular

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Çayırova İlçesi\'nde S.Ş. kafeye girerken düzenlenen silahlı saldırı ile sırtından vuruldu. Zanlı kaçarken, yaralanan S.Ş. tedavi altına alındı.

Olay gece saatlerinde, Çayırova Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Ş. cadde üzerinde bulunan bir kafeye girerken otomobil ile gelen kişi tabanca ile ateş etti. 3 el ateş edilmesi sonucu yaralanan S.Ş. yere yığıldı. Saldırgan kaçarken, S.Ş ise ihbar üzerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan polis, S.Ş.\'yi yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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