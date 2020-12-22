Kafesinde doğum günü partisi yaptıran iş yeri sahibi: Hepsi paket servis

İstanbul Esenyurt'ta bir kafeye yapılan baskında doğum günü kutlaması yapıldığı ortaya çıktı. Baskında kafede bulunan 54 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulanırken, polisi karşısında gören iş yeri sahibi, “Bunlar paket servis” dedi.

Ekiplerin baskını sırasında görüntülendiklerini anlayan içerideki bazı şahıslarda yüzlerini gizlemeye çalıştı. 54 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafenin uygulanmadığı mekanda ise bazı masalardaki oturan ailelerin çocuklarını masaların altına gizledikleri görüldü. Yapılan çalışmaların ardından açık olmaması gereken kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Toplam 170 bin TL ceza kesildi

Yasak olmasına rağmen açık olduğu öğrenilen kafeye yapılan polis baskını esnasında polis ile iş yeri sahibi arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Polisin yasak olmasına rağmen neden açıksınız? sorusuna iş yeri sahibi, “paket servis” diyerek cevap verdi.

Yapılan incelemelerin ardından kaçak düzenlenen doğum günü partisine katılan 54 kişiye toplam 170 bin TL para cezası kesildi. Kafe ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. (İHA)