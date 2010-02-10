‘Kafes’in danışmanları ifade verecek

T24- Kafes Planı'nda 'Danışma Kurulu' olarak adları geçtiği iddia edilen Güney Deniz Saha Komutanı Sağdıç ile Foça Çıkarma Gemileri Komutanı Ilğar, özel yetkili savcıya talimatla ifade verecek.







Kafes Planı’nda isimleri danışman olarak geçen Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ile İzmir Foça Çıkarma Gemileri Komutanı Tuğamiral Mehmet Fatih Ilğar'ın soruşturması kapsamında, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınacak.

Amiraller İstanbul'a gelmeyecek, Özel Yetkili İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na talimatla ifade verecek.

Sabah gezetesinin haberine göre "Kafes Eylem Planı" soruşturmasını yürüten savcılar Ercan Şafak ile Murat Yönder, planda 'Danışma Kurulu' tanımlamasıyla isimleri yer aldığı iddia edilen İzmir'de görevli Koramiral Kadir Sağdıç ile Tuğamiral Mehmet Fatih Ilğar'ın ifadelerinin alınması için 1 Şubat 2010'da İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na talimat yazısı gönderdi.



Şüphelilere sorulacak soruların Kafes Planı iddialarıyla alakalı olacağı da belirtildi. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında adı geçen eski Kuzey Deniz Saha Komutamı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü'nün de ifadesinin alınacağı vurgulandı. Öğütçü'nün söz konusu danışma kurulunun başkanı, Sağdıç'ın başkan yardımcısı, Ilğar'ın ise kurul üyesi olduğu öne sürüldü.



Poyrazköy'de 21 Nisan günü başlatılan kazıların ardından Kafes soruşturması kapsamında adı geçen 41 şüpheliden bugüne kadar ifadesi alınanların sayısı 38 oldu.



Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe, Deniz Binbaşı Erme Onat, Deniz kıdemli Binbaşı Eren Günay ve emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş, Deniz Piyade Kurmay Kıdemli Albay Mücahit Erakyol, Deniz Kıdemli Albay Levent Gülmen, Deniz Kurmay Yarbay Halil Özsaraç tutuklandı.



Kafes Eylem Planı belgesi, Poyrazköy'deki kazıda bulunan mühimmatların ardından başlatılan soruşturma kapsamında emekli deniz Binbaşı Levent Bektaş'ın ofisinde bir film CD'sinde şifrelenmiş olarak bulundu. Plan, özellikle gayrimüslimlere yönelik çeşitli suikastler düzenlenerek hükümeti zor durumda bırakmayı hedef alıyor. Planda Agos Gazetesi abonelerine yönelik ve Adalar Vapuru'nun bombalanması gibi eylemler yer alıyor.