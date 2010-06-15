'Kafes'e Agos gazetesi müdahil oldu

T24 - Kafes eylem planıyla ilgili davaya Agos gazetesinin müdahil olma talebi kabul edildi.



Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ile eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü'nün de aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında "Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak Kafes operasyonu eylem planını hayata geçirmek üzere faaliyet yürüttükleri" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapılıyor.



İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması yapılacak davanın tutuklu sanıkları Albay Mücahit Erakyol, Albay Levent Gülmen ve Yarbay Halil Özsaraç, Hasdal Askeri Cezaevi'nden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.



Tutuklu sanıklar adliyeye girerken binanın önünde bekleyen bazı yakınları alkışlayarak "Kahramanlar" diye bağırdı. Bu sırada sanıklardan biri, yakınlarına selam verdi.



Duruşma nedeniyle geniş güvenlik önlemi alınan adliye binasına bazı tutuksuz sanıklar da Merkez Komutanlığına bağlı bir araçla hakim ve savcıların giriş yaptığı Çırağan Caddesi'ndeki kapıdan alındı.



Duruşmaya, Agos gazetesi ve Aris Nalcı'nın avukatlarından Fethiye Çetin'in, davaya müdahil olma yönündeki talebiyle devam ediliyor. Tutuklu yakınlarının adliye önündeki bekleyişi sürüyor. Polis ekipleri de adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



İddianameden...



İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'!nde görülecek davanın 65 sayfalık iddianamesinde, zanlılar emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, Koramiral Kadir Sağdıç, Tuğamiral Mehmet Fatih İlgar'ın "Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak kafes operasyonu eylem planını hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmede 'danışma kurulu' adı altında emir ve komuta yetkisini haiz örgüt mensubu oldukları" belirtiliyor.



İddianamede, Mücahit Erakyol, Deniz Erki, Tanju Veli Aydın, Emre Sezenler, Hüseyin Doğancı, İsmail Bak, Metin Samancı, Levent Gülmen, Aydın Ayhan Saraçoğlu, Bülent Aydın, Bora Coşkun, Süleyman Erharat, Murat Aslan, Emre Tepeli, İbrahim Öztürk, Halil Özsaraç, Gürol Yurdunal, Ümit Özbek, Bülent Karaoğlu, Daylan Muslu, Hüseyin Erol, Mehmet İnce, Alpay Belleyici, İsmail Zühtü Tümer, Levent Olcaner, Özgür Erken, Metin Fidan, Türker Doğanca, Mesut Adanur ve Metin Keskin'in eylemlerinin de "Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak kafes operasyonu eylem planını hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi olma" suçunu oluşturduğu kaydediliyor.



Tüm sanıkların TCK'nin 314. maddesinin 2. fıkrası ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca 7,5 ile 15'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin, savcılığın Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmatla ilgili dava ile bu davanın birleştirilmesi yönündeki talebini duruşmada karara bağlaması bekleniyor.







