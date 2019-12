Kafes soruşturmasında 3 amiral sorgulandı mı?

T24- “Kafes Operasyonu Eylem Planı”nda örgütün tepe yöneticileri olarak gösterilen ikisi muvazzaf üç amiralin Ergenekon savcıları tarafından sorgulandığı ileri sürüldü.

Star gazetesinin haberine göre ‘Kafes Planı’na ilişkin ortaya çıkan 41 kişilik listede ‘Danışma Kurulu’nda yer alan ve yapılanmanın beyni olduğu iddia edilen Koramiral Kadir Sağdıç ve Tuğamiral M. Fatih İlgar ile emekli Koramiral A. Feyyaz Ögütçü’ye suikast ve kaos planı iddialarına yönelik sorular yöneltildi. İki albay ve bir yarbay hakkında önceki gün çıkan tutuklama kararının, üç amirale yapılan sorgunun ardından geldiği belirtildi.



29 subay sorgulandı



Genelkurmay Başkanlığı, cuma günü yaptığı yazılı açıklamada 5 kasımda başlatılan soruşturma kapsamında bugüne dek 29 subayın ifade verdiğini açıklamıştı. Üç amiralin sorgulandığına dair bir ibarenin yer almadığı açıklamada, “26 kasım günü, son grupta ifade veren ve mahkeme kararıyla serbest bırakılan üç subayın, mahkeme kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir” denmişti.



Savcılık doğrulamadı



Emekli binbaşı Levent Bektaş’ta ele geçen “Kafes Operasyonu Eylem Planı”na göre 41 kişilik suikast ve eylem timinin en tepesinde bulunduğu ileri sürülen üç amiralin vereceği ifadeler soruşturmanın seyri açısından büyük önem taşıyor. Ancak Taraf‘ın ulaştığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, sorgu haberini yalanladı. Çolakkadı, “Gelselerdi haberimiz olurdu, yanlış bir haber” dedi.



O isimler her yerde



Kafes Operasyonu Eylem Planı’nda adı komuta listesinde yer aldığı öne sürülen emekli Koramiral Ali Feyyaz Öğütçü hakkında çok sayıda iddia bulunuyor. Karargâh Evleri’nde yönetici olduğu iddia edilen Öğütçü, Koç Müzesi’ndeki denizaltında bulunan bombalarının ‘imha’ emrini vermesiyle gündeme gelmişti.



Feyyaz Öğütçü’nün adına irticayla mücadale adı altında 2000 yılından beri yürütüldüğü ortaya çıkan internet andıçlarında da rastlanıyor.



Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şûra’da Öğütçü’nün yerine Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na getirilen Koramiral Kadir Sağdıç ise Kafes Planı’nda adı geçen ve halen görevde olan en yüksek rütbeli subay.



Sağdıç, geçen aylarda Youtube’a düşen kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydında ordunun her 20-25 yılda bir, siyasilerin yozlaşmasına karşın ülkeye müdahale etmesi gerektiği sözleriyle gündeme gelmişti.



‘Kafes Eylem Planı’ böyle ortaya çıktı



Kafes Operasyonu Eylem Planı, köylülerin ihbarı üzerine Nisan 2009’da Poyrazköy’de bulunan mühimmatın izinin sürülmesiyle ortaya çıkarıldı.



3 şubat: Köylüler ihbar etti



Köylüler bir araçtaki şüpheli kişileri görüp jandarmaya haber verdi. Takip sonucu işaretlenmiş bir ağacın altında yapılan kazıda su termosu içerisinde gizlenmiş 27 adet TNT kalıbı (her biri yaklaşık 500 gr.), 100 gr C4 patlayıcı bulundu.



29 şubat: Göktaş bağlantısı



Ergenekon savcılarına ilk ihbar mektubunda mühimmatın Levent Göktaş’a bağlı, emekli Binbaşı Levent Bektaş, Yarbay Ercan Kireçtepe, Binbaşı Erme Onat, Binbaşı Eren Günay ve Yarbay Mustafa Turhan Ecevit’ten oluşan bir hücreye ait olduğu yazıyordu. Ekibin Göktaş’tan talimat beklediği iddia ediliyordu.



14 nisan: Savcılara suikast



İkinci ihbar mektubunda, Emekli Binbaşı Bektaş, Yarbay Kireçtepe, Binbaşı Onat, Binbaşı Günay ve Yarbay Ecevit’ten oluşan hücre tipi illegal yapının, Göktaş’ın serbest bırakılmaması durumunda, Ergenekon savcılarına yönelik bir suikast planı yaptıkları ileri sürüldü. Aynı hücrenin SAT Komutanlığı’nın arkasındaki Dalan’a ait araziye çok sayıda silah ve patlayıcı gömdükleri de iddia edildi.



21 nisan: LAW bulundu



Poyrazköy’deki kazılarda 15 dolu, 7 boş LAW silahı, 450 gr. C4, 14 el bombası, 45 sis bombası, 7 hakem bombası, 23 işaret fişeği, 5 bombalı bubi tuzağı, yaklaşık 3 bin fişek bulundu. 24 nisanda Bektaş, Kireçtepe, ve Onat, 27 nisanda Günay, 27 mayısta ise yurtdışı görevinde bulunduğu için gözaltına alınamayan Ecevit tutuklandı.



23 mayıs: Üçüncü mektup



Bir asker tarafından gönderilen ihbar mektubunda Albay A. T. liderliğinde, Astsubaylar H. C., S. D. ve F. A’nın tutuklanan subaylar ile aynı yapıda yer aldığı iddia edildi.



24 mayıs: Dördüncü mektup



Bir başka subay tarafından gönderilen 4’ncü ihbar mektubunda,

Deniz Kurmay Alb. Şafak Yürekli, Alb. Mert Yanık, Kd. Alb. Dora Sungunay,

Alb. Muharrem Nuri Alacalı, Alb. Levent Görgeç, Alb. Tayfun Duman, Deniz Kur. Kd. Alb. İ. Koray Özyurt ve Emekli Albay Aydın Ortabaşı’nın Ergenekon’la bağlantılı olduğu iddia edildi.



18 temmuz: Suikast hazırlığı



Gölcük’te görevli teğmenlerin, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Ataç ve Dönemin Donanma Komutanı Yiğit’e suikast planladıkları iddia edildi. Tutuklanan teğmenlerin evinde 500 gram datasheet patlayıcı ele geçirildi.



Filmdeki gizli plan



Bektaş’ın ofisinde bulunan bir CD’deki filmin arkasına “data stash” programıyla gizlenmiş, şifreli bir dosya ele geçti. Profesyonelce gizlenen dosya uzman ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu açıldı ve içinden “Kafes Eylem Planı” isimli dokümana ulaşıldı.