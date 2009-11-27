Kafes Operasyonu'nda tutuklama kararı çıktı

T24- Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy kazılarında ele geçirilen deliller ve Ermeni cemaatine yönelik suikast iddialarına ilişkin yürütülen "Kafes" soruşturması kapsamında 2 albay ve bir yarbay hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Ergenekon soruşturması kapsamında İSTEK Vakfı’na ait Poyrazköy’deki boş arazide yapılan kazılarla ilgili ele geçen deliller ve azınlık cemaatlerine yönelik suikast iddialarına ilişkin yürütülen “Kafes” soruşturması kapsamında 2 albay ve bir yarbay hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.



Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarından Murat Yönder, İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce serbest bırakılan Deniz Piyade Kurmay Albay Mücahit Erakyol, Deniz Kıdemli Albay Levent Gülmen ve Yarbay Halit Özsaran’ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcılarının itirazını kabul ederek, nöbetçi hâkim tarafından 18 ve 20 Kasım’da serbest bırakılan 3 askeri personel hakkında tutuklama kararı çıkarttı.



Hakkında yakalama kararı çıkarılanlardan Albay Gülmen’in adı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’daki bir cuntanın Ak Parti’yi hedef aldığı yönünde iddialara yer veren Kafes Eylem Planı’nda yer alan 41 kişilik hücre listesinde geçiyordu. Planda Gülmen’in, “Ergenekon örgütüne” ait belgeleri imha ettiği öne sürülmüştü.



Adı Köstebek’te duyuldu



Levent Gülmen’in ismi ilk olarak kamuoyunda “Köstebek Skandalı” olarak bilinen olayla gündeme gelmişti. 1997 yılının ilk aylarında Emniyet İstihbarat Dairesi’ne bazı belgeler ulaşmış; sonradan Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’ndan elde edildiği ortaya çıkan belgelere göre, Genelkurmay Harekât Başkanlığı’nda, Batı Çalışma Grubu (BÇG) ismiyle bir oluşum meydana getirilmişti. Belgeler Genelkurmay’ın Deniz Kuvvetleri’ne gönderdiği emirlerin örnekleri olduğu için Deniz Kuvvetleri’nden nasıl dışarı çıkarıldıkları hakkında soruşturma başlatılmıştı. O dönem kıdemli yüzbaşı rütbesiyle Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’nda görevli olan Levent Gülmen, Emniyet İstihbarat Dairesi’nde geçici görevle çalışan polis kökenli Onbaşı Kadir Sarmusak’tan olayı kendisinin yaptığını itiraf ettirmişti.



Kafes Eylem Planı



“Kafes Eylem Planı” adlı belge, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Binbaşı Levent Göktaş’ın ofisinde ele geçirilen bir film CD’sinin içersine gizlenmiş olarak bulundu. Yarbay Ercan Kireçtepe tarafından Mart 2009’da hazırlandığı öne sürülen plana göre, gayrimüslimlere yönelik kanlı eylemler yapıldıktan sonra dindar kesimler suçlanacak ve AKP üzerindeki dış baskıların artması sağlanacaktı. Planın, “Hazırlık”, “Korku oluşturma”, “Kamuoyu oluşturma” ve “Eylem” olmak üzere 4 safhası bulunduğu öne sürülüyor. Planın uygulayıcıları olarak 3 amiral ile 41 subay ve astsubayın ismi yer alıyordu. İddialara göre, 4 aşamada planlanan eylemlerin dikkat çeken bazı başlıkları şöyle:



- Gayrimüslim nüfusun isim ve adresleri, gazete, dergi abone listeleri, vakıf ve ibadethanelerin cemaat listeleri elde edilecek ve eyleme uygun gayrimüslimlerin mezarlıkları belirlenecek.



- Tanınmış gayrimüslim işadamı ve sanatçılardan belirlenen bir ya da birkaçı kaçırılacak.



- Gayrimüslim nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde sık aralıklarla araç, ev ve işyeri kundaklanacak.



- İcra edilen sabotaj, adam kaçırma, suikast gibi eylemler irticai örgütler adına üstlenilecek.