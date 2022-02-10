"Kafelerdeki açılış ve ısıtıcı ücretleri sektörde yaygın uygulanmaz, menüye yansır"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, bazı kafelerin müşterilerden açılış ve ısıtıcı ücreti talep etmesine ilişkin olarak, “Genel eğilim kesinlike açılış ücreti ve ısıtıcı ücreti olmayacak, menülere yansıtmak şeklinde olacaktır” dedi.

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre; sosyal medyada paylaşılan ve müşterilerden talep edilen "ısınma ücreti" bedelinin çok küçük 1-2 işletmede uygulandığını belirten TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl şunları söyledi:

"Yine aynı şekilde bazı restoranların 10 ila 70 TL arasında açılış ücreti alıyor alabilir ama bunu sektörün geneline yaymamak gerekir. Sektörün genel eğilimi her zaman gelen ek maliyetleri mümkün olduğu ölçüde menülere yansıtmak olmuştur. Yani genel eğilim kesinlike açılış ücreti ve Isıtıcı ücreti olmayacak, menülere yansıtmak şeklinde olacaktır. Artan enerji bedelleri de aynı şekilde restoranlar tarafından menülere yansıtılmaya başlandı. Şu anda yüzde 10 ila 40 arasında menülerdeki fiyatlarda artış var. Önümüzdeki dönemde artan elektrik bedellerine göre bu oran daha da artabilir."