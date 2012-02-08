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Dünya

Kafeinsiz kahve belleği güçlendiriyor ANKARA (A.A)

08 Şubat 2012 14:41

-Kafeinsiz kahve belleği güçlendiriyor ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Kafeinsiz kahve içmenin, belleği güçlendirdiği ortaya çıktı.  New York'taki Mount Sinai Üniversitesi araştırmacıları, kahvenin beyin hastalıkları ya da yaşlanmaya bağlı unutkanlıktan muzdarip kişilerde belleği güçlendirebileceğini ve hatta semptomların ortaya çıkmasını engelleyebileceğini ileri sürdü. Araştırmalarını fareler üzerinde deneyen bilimadamları, Tip 2 diyabeti olan farelerin ilk grubuna kafeinsiz kahve, ikinci gruba ise plasebo verdi.  Diyabetin beyinde glikoz seviyesini düşürdüğü için bellek ve diğer beyin fonksiyonlarında gerilemeye yol açtığını belirten bilimadamları, beş aylık kahve tedavisinin ardından ilk gruptaki farelerin glikoz seviyesinde önemli oranda artış olduğunu belirledi.

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