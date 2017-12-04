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Kafedeki borç tartışmasında 2 eski ortağını öldürdü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kafede borç- alacak yüzünden çıkan tartışmada, Serhan Girgin, eski ortağı olan kuzenler Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu'nu tabancayla başlarına ateş ederek öldürdü

04 Aralık 2017 19:15

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kafede borç- alacak yüzünden çıkan tartışmada, Serhan Girgin, eski ortağı olan kuzenler Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu\'nu tabancayla başlarına ateş ederek öldürdü. Kafede şoka giren müşteriler gözyaşlarına boğuldu.
Olay, saat 15.00 sıralarında Gürselpaşa Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki bir kafede meydana geldi. Serhan Girgin, Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu birlikte kafe açtı. Ancak bir süre sonra Girgin, ortaklıktan ayrıldı. Bugün aralarındaki borç- alacak meselesini konuşmak için bir araya gelen eski ortaklar tartışmaya başladı. Kafenin önündeki tartışma büyürken, Serhan Girgin üzerindeki tabancasını çıkarıp, amca oğlu olan eski ortakları Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu\'nun başlarına ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, kafede büyük şok yaşandı. Gözyaşlarına boğulan müşterilerden bazıları panikle kendilerini yere atarken bazıları da hızla uzaklaştı.
Saldırıda ağır yaralanan kuzenler, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Karaibişoğlu kuzenler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis, şüpheli Serhan Girgin\'i yakalamak için çalışma başlattı.

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