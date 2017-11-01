Kafede sevgilisini silahla yaralayan emekli astsubaya müebbet istemi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, ilişkisi olduğu E.E.K.\'yi (24) ayrılmak isteyince tabancayla vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen evli emekli astsubay A.K. (49) hakkında \'kasten öldürmeye teşebbüs etmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

Olay, geçen 13 Haziran\'da, 6718 sokakta bulunan bir kafede meydana geldi. E.E.K., sevgilisi olduğu iddia edilen A.K.\'yi telefonla arayarak ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine konuşmak isteyen A.K., iddiaya göre E.E.K\'yı takip etmeye başladı. Başka bir arkadaşıyla kafede buluşacak olan E.E.K, masada tek başına otururken gelen A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., naylon poşete koyarak yanında getirdiği tabancayla E.E.K.\'yi göğsünden, kolundan ve çenesinden vurdu. E.E.K., kanlar içerisinde yere yığılırken A.K. olay yerinden kaçtı.

Kafe çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri E.E.K.\'yi ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırdı. Kaçak A.K. polisin çalışmasıyla yakalandı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.E.K. ise tedavisi sonrası taburcu edildi.

E.E.K.\'nin yaralanmasıyla ilgili Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık A.K., sanık avukatı Mehmet Ali Altın, şikayetçi E.E.K. ve avukatı Gökhan Ediz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli duruşmaya katıldı.

\'İSTERSEM ÖLDÜRÜRDÜM\'

Ekim 2016\'da E.E.K.\'yi tanıdığını söyleyen A.K., E.E.K.\'nin kendisinin evli olduğunu bildiğini iddia etti. Cinsel birliktelik yaşadıklarını iddia eden sanık A.K., E.E.K.\'ye maddi durumu yerinde olmadığı için harçlık verdiğini de söyledi. Paraya ihtiyacı olduğunu öne sürüp E.E.K.\'nin kendisinden 10 bin lira istediğini iddia eden A.K., 5 bin lirası senet 3 bin lirası nakit 8 bin lira para verdiğini ileri sürdü. Olay günü de E.E.K.\'nin aracını bir kafenin önünde görünce konuşmak için içeri girdiğini belirten sanık A.K., \"Konuşmak istediğimi söyledim. Tam bu sırada telefonu çaldı, bulunduğumuz yerin adresini verdi. Ben de \'Bunları hak etmiyorum, böyle şeyler yapma\' dedim. Suratıma sırıttı. Ben de \'Allah belanı versin\' deyip, masadan kalktım. Bana, \'Sen erkek misin?\' dedikten sonra küfür ederek \'Git\' dedi. Bir anlık öfke ile geri döndüm ve sol tarafına ateş ettim. Tekrar bana aynı şeyleri söyleyince sağ tarafına ateş ettim. İstersem öldürürdüm. Ancak 3 ateşten sonra pişmanlık duyarak olay yerinden uzaklaştım\" dedi.

OLAYDAN ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Arkadaş olduktan bir süre sonra A.K.\'nin evli olduğunu öğrendiğini ileri süren E.E.K. ise \"Arkadaşlığımızı sonlandırmak istedim. Beni tehdit etmeye başladı. Beni tehdit ettiği ve darp ettiği için aramızda husumet oluştu. Narlıdere\'de arkadaşımla yemek yerken yanımıza gelip başıma silah dayadı, beni kaçırmak istedi. Bunun üzerine mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırttım\" dedi.

Olay günü Menemen\'de darp olayı ile ilgili mahkemeleri olduğunu çıkışta kendisini takip ettiğini, arkadaşıyla buluşmak için kafeye gittiğini belirten E.E.K., \"Masaya gelip benimle konuşmak istedi. Ben konuşmak istemeyince kalktı. Bir iki adım attıktan sonra geri dönüp ateş etti. Bir kurşun ensemi sıyırdı, bir kurşun koluma isabet ederken bir kurşun çenemi delip geçti ve bir kurşun da göğsüme isabet etti. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendisinden borç almadım. Cinsel birliktelik de yaşamadım. Sanık A.K.\'den şikayetçiyim\'\" dedi.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Mahkeme heyeti tarafların ardından kafede olaya tanık olan çalışanları dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı verdiği mütalaasında, sanık A.K. ile E.E.K. arasında gönül ilişkisi olduğunu, sanığın evli olduğunu öğrenen E.E.K.\'nin ayrılmak istediği, kişisel bir ihtilafın olduğu, sanığın olay günü mağdurun masasına oturduktan bir süre sonra silahı ile 3 el ateş ederek E.E.K.\'yi hayati tehlikesi olacak şekilde yaraladığını belirtti. Savcı, tasarlayarak öldürmeye teşebbüse ilişkin maddi bir delilin bulunmadığı olayda, tahrik unsurunun da bulunmadığının sabit görüldüğünü belirterek sanık A.K.\'nin müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatı ise esas hakkındaki savunmalarını yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini onaylayarak savunma için duruşmayı erteledi.