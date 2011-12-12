Kafede kız arkadaşını öptü, öldürüldü!

T24 - Kasımpaşa’da kız arkadaşı Müge Ö. ile bir kafeteryada oturan Gelhan Çetin (33), kız arkadaşıyla öpüşünce iş yeri sahibi Kadir M. duruma müdahale etti. Çıkan tartışmada kafeterya sahibi silahını çekip genci vurdu. İfadesinde, “Aile ortamının olduğu mekanda uygunsuz şekilde davrandılar” dedi.



İstanbul Kasımpaşa’da Camii Kebir Mahallesi Sarnıç Sokak’ta bulunan Meydan Kafeteryası’nda iki gün önce meydana gelen olayda mekan sahipleri ve kız arkadaşı ile birlikte kafede oturan Gelhan Çetin arasında yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay anlatılanlara göre şöyle gelişti;



Daha önce de birkaç kez aynı kafetaryaya gelen Gelhan Çetin, bu kez kız arkadaşı Müge Ö ile kafede buluştu. Masada oturan ikilinin davranışlarından rahatsız olan iş yeri sahibi Kadir M., gençlerin öpüşmesi üzerine “Hop kardeşim burası bir aile mekanı utanmıyor musunuz diyerek” duruma müdahele etti. Çifti dışarı çıkartmaya çalışan Kadir M. ile kız arkadaşıyla oturan Gelhan Çetin arasında tartışma büyüdü. Amcası Selahttin M. ve amcasının oğlu Aykut M.’nin yardımıyla Gelhan Çetin ile kız arkadaşını mekandan çıkartan Kadir M. tekrar işine döndü.





‘Uygunsuz davrandı’



Kendisi de Kasımpaşalı olan Gelhan Çetin’in arkadaşlarının da gelmesi üzerine kasadaki ruhsatsız silahını alan işyeri sahibi Kadir M, önce bir el havaya ateş açtı. Arbedenin devam etmesi üzerine Kadir M. silahını Gehlan Çetin’e doğrultup ateşledi. Göğsüne ve bacağına iki kurşun isabet eden Gelhan Çetin ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olaydan sonra Beyoğlu Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Kadir M. uygunsuz hareketleri nedeniyle dükkanından çıkarttığı müşterisi Gelhan Çetin’in arkadaşlarıyla mekanına saldırması üzerine silahını kullandığını itiraf etti. Kavgaya karşıtığı belirlenen Selahattin M. ve oğlu Aykut M. de olayla ilgili gözaltına alındı. 3 kişinin adliye sevk edilmesi bekleniyor.





