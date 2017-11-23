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Kafede kahvaltı yapan 4 kişiyi vuran şüpheli yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da tartıştığı 4 kişiyi kahvaltı yaptıkları kafede bacaklarından vuran Yunus K

23 Kasım 2017 18:48

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da tartıştığı 4 kişiyi kahvaltı yaptıkları kafede bacaklarından vuran Yunus K., polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. 
Olay, 31 Ekim günü öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi\'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre Arif İ., Erkan K., Okan U. ve Tufan U., bir gün önce Yunus K. ile tartıştı. Yunus K., olay günü, 937 Sokak\'taki kafeye geldi ve Arif İ., Erkan K., Okan U. ve Tufan U.\'yu kahvaltı yaptıkları masada bacaklarından tabancayla vurdu. 4 kişi yaralanırken, Yunus K. ise aracıyla Kemer ilçesi yönüne doğru kaçtı. Kısa sürede kafeye gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Olayın arkasından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Yunus K.\'yi saklandığı yerde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yunus K., ifadesinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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