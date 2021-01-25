Kafe ve bar çalışanlarından 5 ilde çağrı: Tedbirler alınsın, işletmeler açılsın

Pandemide en mağdur kesimlerden biri olan kafe ve bar çalışanları, seslerini duyurabilmek için 5 büyükşehirde basın açıklaması yaptı. Emekçiler, "Tedbirler alınsın, işyerleri açılsın" diyerek zor durumda olduklarını bir kez daha hatırlattı.