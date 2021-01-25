Kafe ve bar çalışanlarından 5 ilde çağrı: Tedbirler alınsın, işletmeler açılsın

Kafe ve bar çalışanları, İstanbul, Samsun, Bursa, Ankara ve Antalya'da işyerlerinin açılması için basın açıklaması yaptı.
ANKA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Gene Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kapanan dükkan yok" açıklamalarına rağmen, emekçiler kapanan işyerlerinden şikayet ederek, kafe bar ve restoranların tedbirler alınarak açılmasını istedi.
Çalışanlar, "Emekçiyiz, işçiyiz, geçinemiyoruz", "Kuru ekmek değil insanca yaşam!", "Hayat emekçinin evine sığmıyor", "Tedbirler alınsın, işyerleri açılsın" pankartları açarak işlerine dönmek istediklerini söyledi.