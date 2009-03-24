‘Kafatası babama ait olabilir’

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 40 kişi daha kaybolan yakınlarının akıbetini öğrenmek için Şırnak Barosu’na başvurdu.



Şırnak’ın Cizre İlçesi'ne bağlı Kuştepe Köyü'nde yapılan kazıda çıkarılan kemik parçalarıyla ilgili inceleme devam ederken, Cizre İlçesi'nden 40 kişi daha kaybolan yakınlarının akıbetini öğrenebilmek için Şırnak Barosu'na başvuruda bulundu.



1990'lı yıllarda Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan bazı kişilerin cesetlerinin atıldığı iddia edilen Kuştepe Köyü'nde yapılan kazı çalışmalarında bazı kemik parçaları çıkartılırken, Cizre İlçesi'nde kazıların başlamasından sonra 40 kayıp yakını daha Şırnak Barosu'na başvuruda bulundu. Şırnak'ta kaybolan yakınlarının akıbetlerinin tespit edilmesi amacıyla Baro'ya yapılan başvuru sayısı 97'ye ulaştı.



Şırnak Barosu avukatlarından Rıdvan Dalmış, başvuruların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. 1994 yılında, evli ve 3 çocuk babası olan oğlu Ahmet Eriş'in Gaziantep'e gitmek için evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirten 70 yaşındaki Hediye Eriş, ``Oğlum kaybolduğu günden beri bir gün dönecek diye gözüm hep kapıda. Çocukları babalarını hep sordu ben de bir gün gelecek diyorum, ama bir türlü gelmiyor. Oğlumun akıbetini öğrenebilmek için Şırnak Barosu'na başvurdum'' dedi.



Daha önce gövdesi bulunmuştu



Cizreli 22 yaşındaki Vedat Bulmuş da, 1994 yılında babası Ahmet Buluş'un radyosunu tamir ettirmek için evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, yaptıkları araştırmada babasının öldürüldüğü haberini aldıklarını söyledi. Vedat Bulmuş, ``10 Yıl önce aldığımız duyum üzerine Silopi karayolundaki Sinan lokantasının yanındaki kuyuyu kendi imkanlarımızla kazdık. Orda babamın başsız gövdesini bulmuştuk. Bir süre önce yapılan kazıda ordan bir kafatası çıkarılmıştı. Ben bu kafatasının babama ait olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle Şırnak Cumhuriyet Savcılığı ile Şırnak Barosu'na başvuruda bulundum'' diye konuştu.

