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KAFASINA MUTFAK TÜPÜ DÜŞTÜ TEKİRDAĞ (A.A)

25 Ekim 2010 20:56

-KAFASINA MUTFAK TÜPÜ DÜŞTÜ TEKİRDAĞ (A.A) - 25.10.2010 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, başına 6 katlı binanın çatısından 12 kilogramlık mutfak tüpü düşmesi sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Jeoloji Mühendisi İlhan Erdoğan (41), eşi Pınar Erdoğan ile Hürriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta daire bakmaya gitti.  İnşaata giren Erdoğan ailesi, bir süre daireleri gezdi. Binadan çıktıkları sırada 6 katlı inşaatın terasında çalışan işçilerin kullandığı 12 kilogramlık mutfak tüpü, genç adamın başına düştü. Ağır yaralanan İlhan Erdoğan, eşi tarafından hastaneye kaldırıldı. Erdoğan'ın kafa tasında çatlak oluştuğu, tedavisine devam edildiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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