Kafasına copla vurulan belediye başkanına 'polise direndin' soruşturması

Van Muradiye’de, IŞİD’in Kobani’den çıkarılmasını kutlamak için yapılan etkinlikte, copla başına vurularak hastanelik edilen İlçe Belediye Eşbaşkanı Safure Güneş, şüpheli polislerin yargılanmasını beklerken, hakkında “polise direnme ve örgüt propagandası” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Güneş’in yere düştüğü anda kendisine copla vurduğu saptanan polis hakkında yalnızca üç günlük maaş kesme cezası verildi. İlçe Emniyet Müdürü Fatih Yamaç, Güneş hakkında, “sözde eşbaşkan” ifadesini kullanarak, “provokasyon için kendisini yere attığını” iddia etti. Eşbaşkan Güneş’in başvurduğu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ise Yamaç’ın soruşturulmasına izin vermedi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Suriye’nin Kobani kentinden İŞİD üyelerinin çıkarılması üzerine 28 Ocak 2015’te Van’ın Muradiye ilçesinde, HDP’liler tarafından bir kutlama yapıldı. Kutlamada, Öcalan’ın fotoğrafının yanı sıra “Kobani zaferini kutluyoruz” ve “Direnmek bizim için aşka dönüştü YPG-YPJ” yazılı pankartlar asıldı. Belediye Eşbaşkanı Safure Güneş kutlamaya katılıp bir süre halay çekti ve belediyeye döndü. Ancak çok sayıda polisin alanda birikmesi ve müdahale olacağını öğrenmesi üzerine yeniden miting alanına döndü. Pankartların indirilmesini isteyen İlçe Emniyet Müdürü Fatih Yamaç’la görüşen Güneş, müdahale edilmemesini isterken, gaz bombaları atıldı. Aynı anda Güneş’in başına coplarla vuruldu. Baygınlık geçiren Güneş, hastaneye kaldırıldı. Muayenede “kusma, kafada ve sol gözde şişlik, sağ gözde kanama” saptandı.

Copla vuran polise üç gün maaş kesim cezası

Güneş’in yaralanması üzerine görevli polis memurları hakkında idari soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Yamaç, Güneş için “sözde eşbaşkan” deyimini kullandı. Güneş ve diğer HDP’lilerin “Pankartlar kesinlikle indirilmeyecek, müdahale edilirse karşı konacak, polisin gücü varsa bizim de var” denildiğini iddia ederken, Güneş’in “Müdahale edilirse karşı koyacağız, ölümler olur” diye tehdit ettiğini ileri sürdü. Yamaç, “Belediye binası tarafından taş atıldığını, Çevik Kuvvet’in biber gazı attığını, sözde eşbaşkanın yerde yatar vaziyette olduğunu, muhtemelen provokasyon amacıyla kendisini yere attığını” iddia etti. İdari soruşturmada ifadelerine başvurulan polislerin tamamı, Güneş’e vuran kişiyi görmediklerini söyledi. Ancak görüntülerde, bir polisin Güneş’in başına copla vurduğu, yere düştükten sonra da üç polisin daha coplarla vurmaya çalıştığı belirlendi. Sadece birinin, Güneş’e yerdeyken vuran K.K.’nin kimliği saptandı. Ona da üç günlük maaş kesim cezası verildi. Şüpheliler hakkında herhangi bir daha açılmazken, Muradiye Emniyet Müdürlüğü hem eşbaşkan, hem de iki DBP’li hakkında “görevi yaptırmamak için direnme ve terör örgütü propagandası” suçundan şikayette bulundu. Safure Güneş, sözlerinde tehdit amacı olmadığını, gerginliği yumuşatmak istediğini söyledi. Güneş, Yamaç’a yönelik “Halay çeken grubu eğer ölümle tehdit ediyorsanız bunun hesabı size sorulacak” sözlerinin yasal hakların hatırlatılması olduğunu belirtti. “Müdahale edilirse ölüm olur” sözleriyle de müdahaleyi engellemek istediğini belirtti. Soruşturma devam ederken, Güneş de Yamaç hakkında HSYK’ya şikayette bulundu. Ancak HSYK, “Yamaç’ın görevinin gereklerine aykırı davranarak müştekinin yaralanmasından sorumlu olduğuna ilişkin inandırıcı delil bulunmadığı” gerekçesiyle şikayeti işleme koymadı.

Güneş’in avukatı Mahmut Kaçan, şüpheliler hakkındaki soruşturmanın işkence ve kötü muamele yönünden yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ancak gelinen aşamada, geçmişte olduğu gibi cezasızlık politikasının sürdürüleceği kanısı oluşuyor. HSYK’nın emniyet amiriyle ilgili verdiği kararın da gelecekte bu soruşturmanın akıbeti hakkında fikir verdiğini düşünüyoruz” dedi.