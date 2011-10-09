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Kafasına beton düşen dizi oyuncusu öldü İSTANBUL (A.A)

09 Ekim 2011 19:49

-Kafasına beton düşen dizi oyuncusu öldü İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - Şişli'de kaldırımda yürürken kafasına bir binanın dış cephesinden beton parçaları düşen dizi oyuncusu Hasan Küsmüş, kaldırıldığı hastanede öldü. Gülbağ Mahallesi Şahinler Sokak'ta kaldırımda yürüyen ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinin yanı sıra bazı dizilerde rol alan Hasan Küsmüş'ün (49) başına, 5 katlı bir binanın dış cephesinden yağmurun etkisiyle gevşeyen beton parçaları düştü. Küsmüş'ün yere yığıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 acil servise ve polise bildirdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Küsmüş'ü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Küsmüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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